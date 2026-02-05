قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
السياحة والآثار تتدخل لحل أزمة نسك .. وتؤكد: تنسيق كامل لتدفق رحلات العمرة
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
انقلاب إداري صامت.. ترامب يعتزم فصل 50 ألف موظف أمريكي بقرار واحد
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
طه جبريل

برلمان

"حماة الوطن": العلاقات المصرية التركية تشهد نقلة نوعية وزخماً متصاعداً

حسن رضوان

أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، أن العلاقات المصرية – التركية تشهد خلال المرحلة الحالية نقلة نوعية وزخمًا متصاعدًا، يعكسان إرادة سياسية واضحة لدى قيادتي البلدين لتعزيز أطر التعاون الثنائي، والانتقال بالعلاقات إلى مرحلة أكثر تقدمًا تقوم على الشراكة الاستراتيجية وبناء الثقة المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات الشعبين.

وأوضحت، في بيان لها اليوم، أن القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تمثل خطوة محورية في مسار إعادة بناء العلاقات بين القاهرة وأنقرة على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن هذه القمة تعكس في الوقت ذاته المكانة الإقليمية والدولية المتميزة لمصر، وقدرة القيادة السياسية على إدارة ملفات السياسة الخارجية بحكمة واتزان، بما يعزز فرص السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأضافت، المستنشار ماريان شحاته، أن زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتطورات غير ممسبوقة، مؤكدة أن اللقاء بين الرئيسين يعزيز التفاهمات والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب ملفات الأمن الإقليمي واستقرار الشرق الأوسط.

وأشارت أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن إلى أن الزيارة تحمل دلالات استراتيجية مهمة، أبرزها تأكيد الإرادة السياسية المشتركة للانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر عمقًا وشمولًا، وترسيخ مسار التقارب الذي شهد زخمًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية.

وأكدت شحاتة أن مخرجات القمة المصرية – التركية المرتقبة من شأنها إحداث دفعة قوية في مسار العلاقات الثنائية، وفتح آفاق أوسع من التعاون والاستقرار والازدهار، من خلال تعميق الشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لافتة إلى أن القمة تبعث برسائل طمأنة وثقة مهمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين الأتراك، وتؤكد جاهزية السوق المصري لاستقبال استثمارات جديدة وإقامة مشروعات صناعية كبرى، في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية تنافسية، واتفاقيات تجارية تتيح النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية.

واختتمت شحاتة تصريحاتها بالتأكيد على أن الزيارة تحمل أبعادًا بالغة الأهمية على صعيد القضية الفلسطينية، من خلال تعزيز مسارات الحوار والتنسيق بين القاهرة وأنقرة، بما يسهم في الدفع نحو خطوات عملية تفضي إلى حل عادل ودائم للقضية، ويعزز دور مصر المحوري كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

أحمد إبراهيم

أحمد إبراهيم: الغالبية العظمى من شركات السياحة ملتزمة بضوابط العمرة ولا منع للرحلات

الأنبا باسيليوس والراهبات الفرنسيسكانيات

الأنبا باسيليوس يترأس قداس النذور الدائمة لراهبتين فرنسيسكان

وصول الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة إلى معبر رفح البري

وصول الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة إلى معبر رفح البري

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

انتر لوك

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

نشرة المرأة والمنوعات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

