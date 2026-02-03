قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة
واسوني عن بعد | نورهان: عزاء والدتي مقتصرًا على الاتصال الهاتفي
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: إصدار تشريع لحماية الأطفال من استخدام الإنترنت يهدف لتحصين النشء

المستشارة ماريان شحاته
المستشارة ماريان شحاته
حسن رضوان

أكدت المستشارة ماريان شحاته، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد حزب حماة الوطن ، أن المناقشات والاراء النيابية حول مشروع قانون سلامة وحماية الأطفال من مخاطر استخدامات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تمثل خطوة وطنية مسؤولة تعكس وعي الدولة المصرية بخطورة التحديات الرقمية التي تهدد الأطفال والنشء، في ظل التوسع غير المسبوق في استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشادت أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية في بيان لها اليوم، بالتحرك التشريعي الذي يستهدف حماية الأطفال دون تقييد حقهم في المعرفة أو الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، مؤكدة أن القانون المقترح يرسخ مفهوم الأمن الرقمي باعتباره أحد ركائز الأمن القومي والاجتماعي، ويعزز مسؤولية الدولة والمجتمع في تحصين الأجيال الجديدة من الجرائم الإلكترونية، والتنمر الرقمي، ومحاولات الاستقطاب والاستغلال عبر الفضاء الإلكتروني.

وأوضحت، أن اهتمام البرلمان بهذا الملف يعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم المخاطر المتنامية التي يتعرض لها الأطفال، مشيرة إلى أن حماية هذه الفئة لم تعد مسألة تربوية فقط، بل قضية وطنية تتطلب تشريعات واضحة وآليات تنفيذ فعالة، تحدد المسئوليات بين الأسرة، والمؤسسات التعليمية، والشركات المالكة للمنصات الرقمية.

وثمّنت، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب لعبة “روبلكس” في مصر، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا عمليًا لتدخل الدولة حينما يثبت وجود محتوى رقمي يهدد السلامة النفسية والسلوكية للأطفال، ويؤكد أن الهدف هو الحماية الاستباقية لا رد الفعل المتأخر.

وأضافت أن المخاطر الرقمية، التي تشمل التعرض لمحتوى غير ملائم أو مضلل، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، والإدمان التكنولوجي، تتطلب التعامل معها بمنهج متكامل يجمع بين التشريع والتوعية والمشاركة المجتمعية، خاصة في ظل مؤشرات تؤكد ارتفاع معدلات استخدام الأطفال للهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية لساعات طويلة يوميًا.

ووجهت المستشارة ماريان شحاته،  الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن تحذيراته المتكررة بشأن خطورة التأثيرات النفسية والاجتماعية لمنصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والنشء جاءت استنادًا إلى دراسات وأرقام واقعية، وأن ما تشهده الدولة اليوم من تحركات تشريعية وتنظيمية هو ترجمة عملية لرؤية السيد الرئيس السيسي.

واختتمت أمينة الاتصال السياسي بيانها بالتأكيد على أن حماية الأطفال والنشء من مخاطر الإنترنت مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدولة والأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية، من أجل بناء جيل واعٍ وآمن رقمياً.

حزب حماة الوطن المستشارة ماريان شحاته الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

البحوث الإسلاميَّة يعلن نتيجة مسابقة إيفاد رمضان 1447هـ للوعَّاظ والقرَّاء

دار الإفتاء

التصرف الشرعي لمن أفطر في رمضان ولا يتذكر عدد الأيام.. دار الإفتاء توضح

وزير الأوقاف خلال المحاضرة

وزير الأوقاف للشباب: تعلقوا بالقمم وتحلوا بالطموح ولا تكتفوا بالقليل

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد