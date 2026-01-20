قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
بث مباشر .. أحمد موسى يكشف جدول الرئيس السيسي في منتدى دافوس
جدول أعمال الرئيس السيسي على هامش منتدى «دافوس» غدا
محافظات

محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب حماة الوطن لبحث خريطة التعاون

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب حماة الوطن لبحث سبل التعاون المشترك ورسم خريطة عمل متكاملة خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

وأكد المهندس عادل النجار أن الجهازين التنفيذي والتشريعي يمثلان وجهين لعملة واحدة ويكمل كلٌ منهما الآخر في خدمة المواطن، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر لتسريع وتيرة العمل وحل المشكلات على أرض الواقع.

وشهد اللقاء عرض المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة و أبرز أعمال التطوير في مختلف القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس المواطن، والتي شملت: «الصحة، التعليم، النظافة، الطرق، مياه الشرب والصرف الصحي»، حيث أكد المحافظ: «هذه القطاعات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، ونسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات بها بشكل متكامل .

وأشار المحافظ إلى أن التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يمثل حلقة وصل مهمة مع الشارع، مؤكدًا على تعاون الأجهزة التنفيذية والمديريات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للنهوض بالخدمات المقدمة على مستوى المحافظة بالكامل.

واختتم النجار تصريحاته بقوله: «هدفنا الأساسي هو تحسين جودة الحياة لأبناء الجيزة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في بناء الإنسان المصري وتقديم خدمات تليق بالمواطن».

ومن جانبهم أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحزب حماة الوطن عن تقديرهم لجهود محافظة الجيزة في تنفيذ مشروعات التطوير خلال الفترة الماضية مؤكدين دعمهم الكامل للجهاز التنفيذي في تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة، والعمل كحلقة وصل بين المواطنين والمسؤولين لنقل مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت.

وحضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وهند عبد الحليم نائب المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحزب حماة الوطن وهم: نافع عبد الهادي، محسن البطران، محمد أسعد إبراهيم، فيصل أبو عريضة، محمد رشاد حمزة، محمد يحيى كليب، مجدي الطويل، هاني العتال، عمرو رشاد، شيرين صبري رزق، سجي هندي، جيهان شاهين، إنجي بدر.

