ضبط 2 طن زبدة بدون بيانات داخل مصنع مخالف بالجيزة

وجه السيد بلاسى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بضرورة تكثيف الرقابة و المتابعة الميدانية واستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية والمخابز البلدية والانشطة التموينية ومستودعات الغاز ومحطات الوقود، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومطابقتها للاشتراطات الصحية ومتابعة الاسعار ومدى توافر السلع الاساسية.

مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات قد تضر بصحة المواطنين او استغلالهم.

حيث تم شن حملات تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط 2 طن زبدة صفراء مجـهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص تصنع في بيئة غير صحية بمركز العياط، وتم مصادرتها.

كما تم تحرير محاضر إثبات حالة للمخابز البلدية، وذلك بإجمالي 19محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.