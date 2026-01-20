نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات القافلة الطبية والاجتماعية بمنطقة روضة السودان

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، فعاليات القافلة الطبية والاجتماعية التي نظمتها جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم بمنطقة روضة السودان بحي الدقي.

ويأتي ذلك في ضوء تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدعم المبادرات المجتمعية والخدمية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضحت نائب المحافظ أن القافلة تأتي في إطار تفعيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المناطق الأولى بالرعاية.

ولفت إلى أن فعاليات القافلة ضمت تقديم خدمات طبية واجتماعية مجانية فضلًا عن توزيع بطاطين على الأسر الأولى بالرعاية وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة.

وأشادت هند عبد الحليم بجهود الجمعية ودورها المجتمعي الفاعل مؤكدة دعم محافظة الجيزة لكافة المبادرات الجادة التي تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رافق نائب المحافظ ممثلو مجلس ادارة الجمعية ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس حي الدقي وممثلو صندوق مكافحة وعلاج الادمان .