حماة الوطن يعقد الاجتماع التنظيمي الأول للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب

عقد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، الاجتماع التنظيمي الأول للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالتزامن مع انطلاق أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للمجلس.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق نصير، الأمين العام، الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية.

ناقش الاجتماع بحضور أعضاء مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، خطة عمل الهيئة البرلمانية في الفترة المقبلة، على المستويين الرقابي والتشريعي، فضلا عن الدور المجتمعي والخدمي.

من جانبه أكد الفريق محمد عباس حلمي، أن حزب حماة الوطن من خلال أعضاءه في مجلس النواب، سيكون له دور بارز في صياغة التشريعات والرقابة التي تتناسب مع طبيعة المرحلة، مشددا على الأعضاء أهمية القيام بدورهم الخدمي في قضاء حوائج الناس.

من جانبه أكد اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية تعزيز الأداء البرلماني لأعضاء المجلس عن الحزب سواء على المستوى الرقابي أو التشريعي، وكذلك الدور الخدمي.

وشدد على أهمية توافق الأعضاء في كل ما يتم طرحه تحت قبة البرلمان، مع رؤية حزب حماة الوطن.

وأكد النائب هاني العتال، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أمين أمانة الإعلام، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن أعضاء المجلس يقع عليهم دور كبير في تنفيذ رؤية الحزب، من خلال تفعيل الأدوار الرقابية والتشريعية.

وأشار إلى أن أعضاء حماة الوطن في مجلسي النواب والشيوخ، على قدر المسئولية في تحقيق آمال وطموحات أبناء الشعب المصري.

فيما قال النائب أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب:

نحمل على أكتافنا هموم المواطن، متابعا: هدفنا تحقيق طموحات من وثقوا فينا في السباق الانتخابي.

وشدد على أهمية التنسيق فيما يطرحه الأعضاء تحت قبة البرلمان، قائلا: لا نفرض قيودا على أعضاء الهيئة البرلمانية داخل المجلس، ولكن من الضروري الالتزام بما تنص عليه اللائحة الداخلية للحزب في شأن التنسيق بين أعضاء الهيئة البرلمانية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تواصل دائم مع منسقى المحافظات للهيئة البرلمانية لحماة الوطن، لتسهيل التواصل بنا يحقق أهداف ورؤية حماة الوطن.

وقال العطيفي: نستهدف أداء دور متوازن من خلال الرقابة والتشريع، وبما يخدم الوطن والمواطنين، مشددا على أهمية وجود مكتب خدمات لكل نائب في جميع الدوائر على مستوى الجمهورية.