توتنهام يخطف تعادلا قاتـ.ـلا أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي
المفتي: الوعي الديني قاطرة الحياة ودعم حقوق ذوي الهمم ضرورة وواجب ديني
آنست وشرفت.. برشلونة يرحب بـ حمزة عبدالكريم على الطريقة المصرية
في غياب محمد عبد المنعم.. نيس يتعادل مع ستاد بريست بالدوري الفرنسي
بمفاجآت قوية.. أحمد موسى يعلن بدء إعداد الجزء الثاني من كتاب أسرار
مسئولون بمؤتمر الأزهر للمرأة يطالبون بسياسات تشريعية ومصرفية لتعزيز الشمول المالي
خلايا الإخوان تهاجم أحمد موسى.. والإعلامي يتخذ قرار عاجلا على الهواء
بلاغ رسمي من أحمد موسى ضد الإخوان بسبب التحريض عليه بعد صدور كتاب أسرار
ترتيب المجموعة الاولي بعد فوز بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة
الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان
الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قيادي بحماة الوطن: الموقف المصري الأردني الموحد يُحصّن القضية الفلسطينية من محاولات الالتفاف

قال محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، يؤكد عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر والأردن، مشيرًا إلى أن مشاهد الاستقبال والتوديع عكست خصوصية استثنائية تتجاوز البروتوكول الرسمي، وتحمل دلالات سياسية وإنسانية تعبر عن وحدة الهدف والمصير بين البلدين.

وأوضح صالح، في بيان له، أن التوافق الواضح بين الزعيمين تجاه مستجدات القضية الفلسطينية، وعلى رأسها الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين، يمثل موقفًا عربيًا ثابتًا وحاسمًا يُفشل أي محاولات لفرض حلول منقوصة أو تصفية القضية، مؤكدًا أن التشديد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يُعيد التأكيد على الثوابت التاريخية ويُرسخ المسار العادل لتحقيق السلام.

وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن، أن تأكيد الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والبدء الفوري في جهود التعافي المبكر، يعكس إحساسًا حقيقيًا بالمسؤولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويُجسد الدور الإنساني والسياسي الذي تضطلع به القاهرة وعَمّان في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار صالح، إلى أن الدعوة المشتركة لخفض التصعيد الإقليمي واحترام سيادة الدول تؤكد أن مصر والأردن يمثلان ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، ونموذجًا للعقلانية والحكمة في إدارة الأزمات، بما يدعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ويُعلي من شأن الحلول السياسية والدبلوماسية بعيدًا عن منطق الصدام.

وأكد أن تفعيل دور اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة يعكس انتقال العلاقات الثنائية من مرحلة التنسيق إلى مرحلة الشراكة الفعلية، بما يُسهم في تحويل التوافق السياسي إلى نتائج اقتصادية وتنموية ملموسة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون المستدام.

واختتم محمد مجدي صالح بيانه بالتأكيد على أن هذا اللقاء يُجسد شراكة استراتيجية راسخة في قلب الشرق الأوسط، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن قوة الأمة العربية تكمن في وحدة مواقفها وتكامل أدوارها، وأن التنسيق المصري الأردني يمثل خط دفاع قويًا في مواجهة التحديات الراهنة، ونموذجًا يُحتذى به في العمل العربي المشترك.

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

معتمد جمال يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري في الكونفيدرالية

باور ديناموز

مجموعة بيراميدز .. باور ديناموز يهزم ريفزر يونايتد بهدف

عمر خالد بيبو

رسميا.. الجونة يضم عمر خالد بيبو قادما من آراوا السويسري

بالصور

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

