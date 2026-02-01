الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة

أمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، بنشر أسماء حوالي ثلاثة آلاف شخص قتلوا خلال الاحتجاجات والاضطرابات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية مؤخرا، وفقا لما أفادت به الرئاسة الإيرانية.

وذكر بيان موقع إدارة الرئيس الإيراني الرسمي ، أنه "استنادا إلى سياسة الشفافية وتحمل المسؤولية والمساءلة، وبأمر من الرئيس مسعود بزشكيان، أنه بعد تجميع الأسماء التي أعدتها هيئة الطب الشرعي في البلاد ومطابقتها مع سجل الأحوال المدنية، تم نشر قائمة بالبيانات الكاملة لـ2986 شخصا من ضحايا الحوادث الأخيرة".

ويتبين من البيان، أن هناك تفاوتا قدره 131 اسما بين الإحصائية الرسمية لعدد القتلى (3117 شخصا) وعدد الأسماء المنشورة.

وأوضح البيان، أن هذا التفاوت مرتبط بحقيقة أن هويات هؤلاء الأشخاص لم تحدد بعد.

واندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025 على خلفية انخفاض قيمة العملة الوطنية، وتطورت لاحقا إلى مواجهات أوسع.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها بعد دعوات رضا بهلوي، نجل الشاه الإيراني المخلوع.

وتوقف الإنترنت في البلاد، وتم الإبلاغ عن خسائر في صفوف قوات الأمن والمشاركين في الاضطرابات.

واتهمت السلطات الإيرانية، الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الاضطرابات، وأعلنت في 12 يناير 2026 السيطرة على الوضع، مع الإبلاغ عن انقطاع للإنترنت وخسائر في صفوف القوات الأمنية والمحتجين.