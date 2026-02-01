قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدل في روما بعد ترميم جدارية داخل كنيسة..هل تشبه رئيسة وزراء إيطاليا الملاك ؟

جدل في روما بعد ترميم جدارية داخل كنيسة يثير التساؤل: هل يشبه الملاك رئيسة وزراء إيطاليا؟
ملك ريان

أثارت جدارية تمت ترميمها مؤخراً في أحد أقدم كنائس مدينة روما جدلاً غير متوقع داخل الأوساط الثقافية والسياسية في البلاد، بعد أن لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أن أحد الملائكة المرسومين في الجدارية يطابق في ملامحه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.


 

تقع هذه الجدارية التاريخية داخل كنيسة صغيرة تابعة لبازيليكا سان لورينزو إن لوتشينا في وسط روما، على بعد أمتار قليلة من مقر الحكومة الإيطالية، وقد خضعت لأعمال ترميم قبل أيام قليلة. 

ويظهر في الجدارية ملاكاً يحمل لفافة عليها خريطة إيطاليا، لكن التركيز تحول سريعاً إلى وجه الملاك الذي بدا للبعض وكأنه نسخة مطابقة من ملامح ميلوني، بحسب ما نشرته صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية التي كانت سبّاقة في تناول الخبر.


 

سرعان ما انتشرت صور الجدارية على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار ردود فعل متباينة بين داعمين يرون أن التشابه حقيقي ولا يمكن تجاهله، ومعارضين يؤكدون أن الأمر مجرد صدفة أو مبالغة في التفسير. 

وشملت ردود الفعل حتى أطيافاً سياسية، حيث دفعت الأزمة بعض نواب المعارضة إلى المطالبة بفتح تحقيق رسمي من قبل وزارة الثقافة الإيطالية لمعرفة ما إذا كان قد تم خرق بروتوكولات الترميم أو استخدام العمل الفني لأغراض سياسية.


 

من جانبه، أكد الأسقف دانييلي ميكيلتي - المسؤول عن الكنيسة - أنه بعد قراءة الأخبار تفقد الترميم بنفسه وأقر بوجود شبه في الملامح، لكنه شدد على أن تفسير النتيجة يجب أن يأتي من الفنان الذي قام بالترميم. 

وأضاف أن العمل تم تنفيذه بناء على طلبه لإعادة الجدارية “تمامًا كما كانت سابقًا”، لكنه لم يكن على دراية ما إذا كانت ملامح الملاك هكذا قبل الترميم أم لا.


 

أما الفنان المسؤول عن الترميم، وهو برونو فالنتينتي، فقد نفى بشكل قاطع أي نية شخصية في تصوير ميلوني من خلال عمله. 

وقال في تصريحات لوسائل الإعلام إنه اعتمد فقط على إعادة اللون والتفاصيل الأصلية للجدارية وفق ما كانت عليه قبل تدهورها، مؤكداً أنه لم يهدف إلى رسم وجه يشبه أي شخصية معاصرة.


 

في المقابل، سخرت ميلوني من الجدل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ونشرت صورة للجدارية مع تعليق قالت فيه: “لا، بالتأكيد لا أشبه ملاكاً”، ما أضفى بعداً طريفاً على الحادثة.


 

الحكومة الإيطالية من جانبها لم تكتفِ بالتعليقات، إذ أبلغت وزارة الثقافة خبراء تراث فني لإجراء تقييم عاجل يهدف لتحديد طبيعة العمل وكيفية إجرائه، وما إذا كان هناك أي خرق للوائح الترميم المعمول بها، وذلك في إطار الحفاظ على التراث الفني الذي يعتبر جزءاً مهماً من الهوية التاريخية للبلاد.


 

يبقى هذا الحدث مثالاً حديثاً على كيفية تداخل الفن، الثقافة والسياسة في اللحظات الراهنة، ومدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في تضخيم وتفسير الأعمال الفنية بطريقة تتجاوز الهدف الأصلي منها.

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
