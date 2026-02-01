قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة
الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان
الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا
متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد
أمازون سرَّحت موظفيها| هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟.. تفاصيل
اكسترا نيوز: فتح معبر رفح رسميا غدا من الجانبين.. فيديو
بطولة الكونفدرالية.. بيراميدز يقضى علي آمال نهضة بركان ويسجل الهدف الثالث
مران الأهلي| رياض وكامويش يشاركان في التدريبات الجماعية
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران
بعد زيادة 7 جنيهات.. شعبة الدخان تكشف حقيقة تهريب السجائر في السوق المحلي
المقاولون العرب يقدم التعازي للنائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته
وزير البترول: ​نجحنا في توفير احتياجات السوق المحلي بالكامل منذ يوليو الماضي
بالصور

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

بمستوى الأداءالتمثيلي وقوة النص والقضايا الإنسانية المطروحة ، تراهن شبكة تليفزيون النهار على التفوق في سباق دراما رمضان 2026 .

مغامرة جريئة وتحدٍ حقيقي تخوضه النجمة الشابة "ياسمين رئيس" في مسلسل " إسأل روحك " معتمدةعلى سيناريو و حوار مميز أبدعه الكاتب الكبير محمد الحناوي الذي يعود بقوة بعد سنوات مستعيداً ذاكرة بصمة الكتابة المتفردة التي قدمها في " خاتم سليمان " و" تفاحة آدم " و" الصعلوك " .

" اسأل روحك " الذي تعرضه النهار حصرياً تؤدي فيه "ياسمين رئيس" خمس شخصيات مختلفة في تجربة درامية تجمع بين الغموض والتشويق وتجعل المشاهد طرفاً أساسياً في رحلة بحث عن الشخصية الحقيقية للبطلة،حيث تبدأ الأحداث بجريمة قتل فنانة مشهورة يُعاد فتح التحقيق فيها ليفاجأ وكيل النيابة (أحمدفهمي) أن مايعرفه الجميع عن القتيلة لاعلاقة له بحقيقتها ولابتاريخها الشخصي ، فتصبح رحلة التحقيق كشفاً لنوازع إنسانية كامنة داخل كل منا ومحاكمة لمجتمع بكامله .

النجمة "حنان مطاوع"  في سياق تأكيد مكانتها كممثلة من سلالة الكبار  تقتحم بجرأة مساحة فنية جديدة تماماً عليها قد تكون إحدى أهم مفاجآت رمضان من خلال مسلسل " المصيدة " حيث تلعب شخصية " فريدة " .

"الهاكر" الإلكترونية البارعة التي تتورط مع مجموعة من شركائها بعد عملية نصب ضخمة وذكية في شبكة من المطاردات وحيل الخداع التي تقود كل منها لمصيدة جديدة .. وبين لحظات الخوف والإنهيار النفسي والذهن المتوقد والإنحراف في جرائم النصب الإلكتروني تقدم حنان مطاوع شخصية تتحدى قدرات أي ممثلة لكن النجاح فيها يعني الوصول إلى ذروة فنية لن ينساها المشاهدون .

العالم السري للمطلقات بكل مشاكلهن الإجتماعية والنفسية والإنتهاكات الإنسانية التي تُرتكب في حقهن ، يكشفها بعمق وشجاعة مسلسل " روج أسود " عبر سيناريو وحوار ملئ بالمشاعر الإنسانية المتداخلة للكاتب الشاب "أيمن سليم " وعبر بطولة جماعية للقاء الخميسي ومي سليم ورانيا يوسف وفرح الزاهد وداليا مصطفى اللاتي تقدمن شخصيات تنطق بالحياة مستوحاة من قصص حقيقية .

وتتواصل خريطة " النهار " الدرامية في رمضان بدخول عنصري التشويق والكوميديا من خلال مسلسل " قطر صغنطوط " الذي يقوم ببطولته النجم محمد رجب ويلعب فيه شخصية شاب تنقلب حياته رأساً على  نتيجة واقعة صادمة تحدث بشكل مفاجئ ، وبعدها يجد نفسه في مواجهة أحداث وعلاقات شخصية معقدة .. ومسلسل " السوق الحرة " وهو كوميديا تقوم على فكرة مبتكرة حيث تدور الأحداث في  مطار وبالتحديد داخل منطقة السوق الحرة التي تتقاطع فيها حكايات الموظفين العابرين مع الموظفين المستقرين من خلال تناقضات مضحكة ومفارقات ساخرة .. والعمل يشارك في بطولته عدداً كبيراً من نجوم الكوميديا في مقدمتهم محمد رضوان ومحمد ثروت ومحمود الليثي وويزو والنجمة هالة فاخر .

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

الشرقية

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

فورد

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

