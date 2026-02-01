منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

بمستوى الأداءالتمثيلي وقوة النص والقضايا الإنسانية المطروحة ، تراهن شبكة تليفزيون النهار على التفوق في سباق دراما رمضان 2026 .

مغامرة جريئة وتحدٍ حقيقي تخوضه النجمة الشابة "ياسمين رئيس" في مسلسل " إسأل روحك " معتمدةعلى سيناريو و حوار مميز أبدعه الكاتب الكبير محمد الحناوي الذي يعود بقوة بعد سنوات مستعيداً ذاكرة بصمة الكتابة المتفردة التي قدمها في " خاتم سليمان " و" تفاحة آدم " و" الصعلوك " .

" اسأل روحك " الذي تعرضه النهار حصرياً تؤدي فيه "ياسمين رئيس" خمس شخصيات مختلفة في تجربة درامية تجمع بين الغموض والتشويق وتجعل المشاهد طرفاً أساسياً في رحلة بحث عن الشخصية الحقيقية للبطلة،حيث تبدأ الأحداث بجريمة قتل فنانة مشهورة يُعاد فتح التحقيق فيها ليفاجأ وكيل النيابة (أحمدفهمي) أن مايعرفه الجميع عن القتيلة لاعلاقة له بحقيقتها ولابتاريخها الشخصي ، فتصبح رحلة التحقيق كشفاً لنوازع إنسانية كامنة داخل كل منا ومحاكمة لمجتمع بكامله .

النجمة "حنان مطاوع" في سياق تأكيد مكانتها كممثلة من سلالة الكبار تقتحم بجرأة مساحة فنية جديدة تماماً عليها قد تكون إحدى أهم مفاجآت رمضان من خلال مسلسل " المصيدة " حيث تلعب شخصية " فريدة " .

"الهاكر" الإلكترونية البارعة التي تتورط مع مجموعة من شركائها بعد عملية نصب ضخمة وذكية في شبكة من المطاردات وحيل الخداع التي تقود كل منها لمصيدة جديدة .. وبين لحظات الخوف والإنهيار النفسي والذهن المتوقد والإنحراف في جرائم النصب الإلكتروني تقدم حنان مطاوع شخصية تتحدى قدرات أي ممثلة لكن النجاح فيها يعني الوصول إلى ذروة فنية لن ينساها المشاهدون .

العالم السري للمطلقات بكل مشاكلهن الإجتماعية والنفسية والإنتهاكات الإنسانية التي تُرتكب في حقهن ، يكشفها بعمق وشجاعة مسلسل " روج أسود " عبر سيناريو وحوار ملئ بالمشاعر الإنسانية المتداخلة للكاتب الشاب "أيمن سليم " وعبر بطولة جماعية للقاء الخميسي ومي سليم ورانيا يوسف وفرح الزاهد وداليا مصطفى اللاتي تقدمن شخصيات تنطق بالحياة مستوحاة من قصص حقيقية .

وتتواصل خريطة " النهار " الدرامية في رمضان بدخول عنصري التشويق والكوميديا من خلال مسلسل " قطر صغنطوط " الذي يقوم ببطولته النجم محمد رجب ويلعب فيه شخصية شاب تنقلب حياته رأساً على نتيجة واقعة صادمة تحدث بشكل مفاجئ ، وبعدها يجد نفسه في مواجهة أحداث وعلاقات شخصية معقدة .. ومسلسل " السوق الحرة " وهو كوميديا تقوم على فكرة مبتكرة حيث تدور الأحداث في مطار وبالتحديد داخل منطقة السوق الحرة التي تتقاطع فيها حكايات الموظفين العابرين مع الموظفين المستقرين من خلال تناقضات مضحكة ومفارقات ساخرة .. والعمل يشارك في بطولته عدداً كبيراً من نجوم الكوميديا في مقدمتهم محمد رضوان ومحمد ثروت ومحمود الليثي وويزو والنجمة هالة فاخر .