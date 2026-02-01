إلهام أبو الفتح تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين

نعت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح المشرف العام على قنوات ومواقع صدى البلد ومدير تحرير الأخبار المغفور لها بإذن الله، السيدة الفاضلة مربية الأجيال الحاجة خديجة أبو العينين – مُوسسة مدارس أم المؤمنين – شقيقة النائب محمد أبو العينين، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل وحب الخير.

وتقدمت إلهام أبو الفتح بخالص العزاء والمواساة للنائب محمد أبو العينين، والأسرة الكريمة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.