مانشستر سيتي يتقدم على توتنهام بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي الأساسي عدم تواجد الدولي المصري عمر مرموش وبقائه على مقاعد البدلاء.

تقدم ريان شرقي بالهدف الأول في الدقيقة 11.

وأضاف أنطوان سيمينو الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:.

دوناروما، خوسانوف، جيهي، آيت نوري، نونيز، رودري، أورايلي ، بيرناردو سيلفا، ريان شرقي، سيمينيو، وهالاند.

فيما جاء تشكيل توتنهام كالتالي:

فيكاريو، دراجوين، بالينيا، تشافي سيمونز، بيسوما، أودوجي، جراي، روميرو، سولانكي، جالاجر، كولو مواني.