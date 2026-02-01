توتنهام يخطف تعادلا قاتـ.ـلا أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

انتهت مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي الأساسي عدم تواجد الدولي المصري عمر مرموش وبقائه على مقاعد البدلاء، حتى دخوله في الدقيقة 90+4 بدلا من رودري.

تقدم ريان شرقي بالهدف الأول في الدقيقة 11.

وأضاف أنطوان سيمينو الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، سجل دومينيك سولانكي ثنائية توتنهام هوتسبير في الدقيقتين 53، 70.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:.

دوناروما، خوسانوف، جيهي، آيت نوري، نونيز، رودري، أورايلي ، بيرناردو سيلفا، ريان شرقي، سيمينيو، وهالاند.

فيما جاء تشكيل توتنهام كالتالي:

فيكاريو، دراجوين، بالينيا، تشافي سيمونز، بيسوما، أودوجي، جراي، روميرو، سولانكي، جالاجر، كولو مواني.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي فريق توتنهام هوتسبير في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.