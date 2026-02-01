تشكيل مانشستر سيتي وتوتنهام المتوقع قبل موقعة الدوري الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا لمواجهة قوية ضد نادي توتنهام هوتسبير، مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 46 نقطة، ويسعى للحفاظ على الضغط على غريمه التقليدي آرسنال.

وفي المقابل، يحتل توتنهام المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة، ويأمل في تقديم أداء قوي أمام ضيفه العنيد.

ومن المتوقع أن يتواجد المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء في المباراة أمام توتنهام لصالح إيرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد توتنهام هوتسبير

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماثيوس نونيس - عبد القادر خوسانوف - مارك جيهي - نيكو أوريلي

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز - فيل فودين - برناردو سيلفا

خط الهجوم: أنطوان سيمنيو - إيرلينج هالاند - ريان شرقي

تشكيل توتنهام هوتسبير المتوقع ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

خط الدفاع: كيفن دانسو - كريستيان روميرو - فان دي فين - دجيد سبينس - ديسنتي أودوجي

خط الوسط: جواو بالينيا - كونور جالاجير - تشافي سيمونز

خط الهجوم: ويلسون أودوبرت - دومينيك سولانكي