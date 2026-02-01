مانشستر سيتي يواجه توتنهام في قمة الدوري الإنجليزي.. تعرّف على الموعد والقناة الناقلة

يستعد فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا لمواجهة قوية ضد نادي توتنهام هوتسبير، مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

ترتيب الفريقين قبل المواجهة

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 46 نقطة، ويسعى للحفاظ على الضغط على غريمه التقليدي آرسنال. وفي المقابل، يحتل توتنهام المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة، ويأمل في تقديم أداء قوي أمام ضيفه العنيد.

أهمية المباراة لمانشستر سيتي

يسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز لمواصلة الصراع على صدارة الدوري، خاصة بعد أن نجح آرسنال في الفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 4-0، مما يزيد من أهمية الثلاث نقاط للسيتيزنز في هذه المرحلة الحرجة من الموسم. كما يطمح الفريق لاستغلال خبرة لاعبيه وإستراتيجية جوارديولا في قلب الأمور لصالحه على ملعب توتنهام.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت السعودية. وستكون المباراة منقولة عبر قناة beIN SPORTS 1، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء لمتابعة جميع التفاصيل الفنية والتكتيكية.



التحديات أمام الفريقين

يواجه مانشستر سيتي تحديًا أمام فريق توتنهام الذي يسعى لتجاوز نتائجه الأخيرة وتحسين ترتيبه في الدوري، بينما يسعى السيتي لضمان استمرارية صحوته وتحقيق فوز جديد يعزز حظوظه في المنافسة على اللقب. المباراة تعد فرصة لمشاهدة خطط جوارديولا التكتيكية وتفاعل اللاعبين أمام جمهور كبير على ملعب الخصم.



