الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فولهام يضم لاعب مانشستر سيتي رسميا.. تفاصيل

مجدي سلامة

انتقل جناح منتخب النرويج، أوسكار بوب، من مانشستر سيتي إلى فولهام في صفقة بلغت قيمتها 27 مليون جنيه إسترليني اليوم الجمعة، ويتطلع إلى الحصول على المزيد من وقت اللعب قبل انطلاق كأس العالم.

ولم يتمكن بوب، البالغ من العمر 22 عامًا، من حجز مكان أساسي له في تشكيلة السيتي، إذ يلعب منذ عام 2019.

وكانت فرص مشاركته مع الفريق الأول محدودة هذا الموسم بسبب الإصابات، وبعد انضمام أنطوان سيمينيو من بورنموث في صفقة بلغت قيمتها 87 مليون دولار هذا الشهر، ليُعزز بذلك تشكيلة أجنحة السيتي التي تضم أيضًا جيريمي دوكو، وسافينيو، وعمر مرموش.

وستشارك النرويج في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998. وستقع الدولة الإسكندنافية في نفس المجموعة مع فرنسا والسنغال والفائز من الملحق الذي يضم العراق وبوليفيا وسورينام.

ولعب بوب 16 مباراة مع منتخب النرويج، وسجل هدفين، فيما يلعب زميله في المنتخب ساندر بيرج أيضًا مع نادي فولهام.

أوسكار بوب مانشستر سيتي فولهام

