الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا

نصحت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، بعدم التهاون مع أمر الاستدانة المتكررة من الغير لشراء مستلزمات الحياة، موضحة أن الدين هم بالليل وذل بالنهار.

وتابعت، خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنسان ينبغي أن يكون لديه قناعة، ويعرف أن كل شيء هو مقدر من قبل رب العباد.

الصبر واللجوء لرب العالمين

وأشارت إلى أن أحدا لا يظل على حاله على الدوام، فأحيانا تمر عليك أوقات ضِيق، ومع الصبر واللجوء لرب العالمين؛ سيتقلب الحال إلى الأفضل، ولكن في كل الأحوال يجب الرضا بقسمة الله.

اللجوء إلى سؤال الناس

وأكدت أنه يجب عدم اللجوء إلى سؤال الناس إلا في أضيق الحدود، قائلة: “يا رب يكون في فكرة الرجوع للقرض الحسن، إن الإنسان يقدر ياخد ويدي ويسد”.

وقالت إن هناك أدعية للكرب والهم وسداد الدين، موضحة أن الدعاء هو “اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك”، فهذا الذكر البسيط لو أن هناك دينا مثل الجبال؛ لسَدَّه المولى- عز وجل- وأعان المديون.