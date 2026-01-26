دينا أبو الخير توضح أحكام سجود السهو والفرق بين ترك الأركان والسنن في الصلاة

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن سجود السهو يتكون من سجدتين مثل سجود الصلاة، يُقال فيهما: «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات، مشيرة إلى أن سجود السهو لا يكون بديلًا عن الأركان، بل يُشرع لجبر السهو في مواضع محددة.

وقالت خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن نسيان أي ركن من أركان الصلاة لا تصح معه الصلاة إلا بالإتيان بهذا الركن أولًا، موضحة أن الأركان تشمل تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والسجود، والجلوس للتشهد الأخير، والصلاة على النبي ﷺ، وأن سجود السهو لا يُغني عن أداء أي ركن مفقود.

وأضافت أنه يجب عليه الرجوع فورًا لأداء الركوع، ثم إكمال الصلاة بشكل صحيح، حتى لو كان قد سجد بالفعل، لأن السجود لا يُحسب في هذه الحالة لغياب الركن الذي قبله.

وأشارت إلى حالة نسيان إحدى السجدتين، موضحة أن الركعة التي نُسيت فيها السجدة تُعد غير مكتملة، وعلى المصلي الإتيان بالسجدة الناقصة، ثم إعادة ما بعدها من أركان، وعدم الاكتفاء بسجود السهو فقط.