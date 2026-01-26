قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة الصور المنتشرة لـ الفنان محمد صبحي في العناية المركزة
ندوة جناح الأزهر توصي بترسيخ التكامل بين العلم والدين لمواجهة الإلحاد المعاصر
بعد بلاغ ناصر البرنس.. عقوبات رادعة تواجه السارق وفقا للقانون
إنذار بحري.. اضطرابات شديدة في البحر المتوسط حتى مساء الأربعاء
عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه
دوري روشن السعودي .. الحزم يهزم ضمك فى الوقت القاتـ.ــل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
دينا أبو الخير توضح أحكام سجود السهو والفرق بين ترك الأركان والسنن في الصلاة

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن سجود السهو يتكون من سجدتين مثل سجود الصلاة، يُقال فيهما: «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات، مشيرة إلى أن سجود السهو لا يكون بديلًا عن الأركان، بل يُشرع لجبر السهو في مواضع محددة.

وقالت خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن نسيان أي ركن من أركان الصلاة لا تصح معه الصلاة إلا بالإتيان بهذا الركن أولًا، موضحة أن الأركان تشمل تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والسجود، والجلوس للتشهد الأخير، والصلاة على النبي ﷺ، وأن سجود السهو لا يُغني عن أداء أي ركن مفقود.

وأضافت أنه يجب عليه الرجوع فورًا لأداء الركوع، ثم إكمال الصلاة بشكل صحيح، حتى لو كان قد سجد بالفعل، لأن السجود لا يُحسب في هذه الحالة لغياب الركن الذي قبله.

وأشارت إلى حالة نسيان إحدى السجدتين، موضحة أن الركعة التي نُسيت فيها السجدة تُعد غير مكتملة، وعلى المصلي الإتيان بالسجدة الناقصة، ثم إعادة ما بعدها من أركان، وعدم الاكتفاء بسجود السهو فقط.

دينا أبو الخير سجود السهو ترك الأركان

