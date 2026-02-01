قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اهتمام فرنسي سويسري للتعاقد مع مدافع الأهلي.. تفاصيل
خبير استراتيجي: ضربة إيران كانت وشيكة .. وتركيا تدخلت لوقف التصعيد
أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس
الإسكندرية تودع الزحام بإيقاف ترام الرمل التاريخي لتدشين عصر النقل الذكي | تفاصيل
الكونفدرالية الإفريقية | حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك المصري
تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي
الحرس الثوري: الحشد الأمريكي في المنطقة لا يجب الانتباه له
كيف حفظ الإسلام والدولة حقوق ذوي الإعاقة؟.. رجال الدين والسياسة يوضحون
الكونفدرالية الإفريقية| تعادل سلبي بين الزمالك والمصري في أول 20دقيقة
اتحاد العاصمة الجزائري يتعادل مع دجوليا المالي ويقترب من ربع نهائي الكونفدرالية
السفير فوزي العشماوي: موعد الضربة الأمريكية ضد طهران غير معلوم
فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مساعٍ مصرية تركية قطرية لترتيب لقاء بين مبعوث ترامب ومسؤولين إيرانيين في أنقرة

مساعٍ مصرية – تركية – قطرية لترتيب لقاء بين مبعوث ترامب ومسؤولين إيرانيين في أنقرة الأسبوع الجاري في إطار جهود دبلوماسية لتخفيف التصعيد بين واشنطن وطهران
مساعٍ مصرية – تركية – قطرية لترتيب لقاء بين مبعوث ترامب ومسؤولين إيرانيين في أنقرة الأسبوع الجاري في إطار جهود دبلوماسية لتخفيف التصعيد بين واشنطن وطهران
ملك ريان

شهدت الساحة الدبلوماسية تحركات ملحوظة هذا الأسبوع، حيث تعمل مصر وتركيا وقطر بشكل مشترك على تنظيم لقاء في أنقرة، بين مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين إيرانيين، في محاولة لإعادة إطلاق حوار مباشر بين الطرفين بعد توترات طويلة بشأن البرنامج النووي الإيراني والقضايا الإقليمية.

وأفادت مصادر موقع أكسيوس الأمريكي، بأن هذه الجهود الإقليمية تسعى لتوفير منصة محايدة للتواصل بين الجانبين، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وتهديدات بتصعيد عسكري قد يشمل إيران والولايات المتحدة. 

وأكدت المصادر، أن الدول الثلاث تركيا ومصر وقطر تعمل على تنسيق الاتصالات مع كل من واشنطن وطهران لإقناعهما بالمشاركة في هذا الاجتماع، الذي يُتوقع أن يُعقد في أنقرة خلال الأيام المقبلة. 

وتأتي هذه المساعي في وقت أعلن فيه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف استعداد الإدارة الأمريكية لعقد مفاوضات مباشرة مع إيران، ضمن سعي واشنطن إلى التوصل إلى اتفاق يمكن أن يخفف من حدة التوترات، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن احتمال تدخل عسكري أو فرض عقوبات جديدة. 

ويُنظر إلى الدور التركي في هذا المسار على أنه محوري، إذ لطالما عرضت أنقرة نفسها كوسيط محايد في النزاعات الإقليمية، وتقوم بجهود لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. 

كما أن مصر تعد شريكاً استراتيجياً في الوساطات الإقليمية، خاصة في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، بينما تُعتبر قطر وسيطاً نشطاً في حوارات سابقة بين الولايات المتحدة وإيران، مما يعزز فرص نجاح هذا اللقاء المقترح. 

ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه هذه المساعي لا تزال كبيرة، إذ لا تزال هناك توترات عميقة بين واشنطن وطهران على خلفية القضايا النووية والتهديدات العسكرية المتبادلة. 

فعلى الرغم من استعداد الإدارة الأمريكية للتفاوض، فقد عبر المرشد الإيراني علي خامنئي عن شكوكه تجاه النوايا الأمريكية واتهم واشنطن بمحاولة استغلال الموارد الإيرانية، مما يعكس فجوة كبيرة في الثقة بين الطرفين. 

كما أن هناك تقارير تشير إلى تقدم طفيف في المناقشات حول إطار المفاوضات بين الجانبين، في وقت تستمر فيه الولايات المتحدة في تعزيز وجودها العسكري في منطقة الخليج، وهو ما يعكس تعقيد المشهد الدبلوماسي.

 ورغم ذلك، فإن نجاح أنقرة في جمع الأطراف على طاولة واحدة قد يُشكل خطوة مهمة نحو تفادي تصعيد أوسع وإعادة فتح قنوات الحوار بين أكبر قوتين في النزاع الحالي.  

امريكا مصر قطر تركيا ترامب عاجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

الغندور

الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو

ترشيحاتنا

جهاز حماية المنافسة

حماية المنافسة يوافق على استحواذ «جيرمانيا هولدينجز» على 100% من «رويال أزور»

رامي فتح الله عضو جمعية رجال الأعمال المصريين

رجال الأعمال المصريين: 500 مليون دولار استثمارات تركية متوقعة خلال 2026

سعر الذهب في مصر

ظاهرة المغالاة في المهور السبب .. أسعار الذهب اليوم عيار 21 مفاجأة

بالصور

دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم
دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم
دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

المزيد