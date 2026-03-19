طارق عبد الجابر مراسل القدس: «صحاب الأرض» نقطة في بحر من الحقيقة

أكد الإعلامي طارق عبد الجابر، المراسل الأشهر بالقدس، أن مسلسل «صحاب الأرض» الذي يُعرض خلال رمضان الحالي وينال نسب مشاهدة مرتفعة، يُعد نقطة في بحر من الحقيقة.

وأضاف طارق عبد الجابر، خلال حواره ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك أشياء كثيرة تحدث وحدثت في فلسطين، وأن المسلسل لا يمثل سوى جزء بسيط منها.

وأشاد بالفنانة منة شلبي، مؤكدًا أنه يعتبرها شبيهة بالفنانة الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم؛ فهذه في الغناء وتلك في التمثيل، مشيرًا إلى أن أي عمل تقدمه منة يحقق نجاحًا ويتعلق به الجمهور.

ولفت إلى أن منة شلبي ظهرت في جيل مميز، وتُعد من أفضل ممثلات هذا العصر، وتحظى بمحبة كبيرة من الجمهور.