القومي للإعاقة يشارك في ندوة وتكريم صناع وأبطال مسلسل «صحاب الأرض»

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، في ندوة وتكريم أبطال مسلسل “صحاب الأرض”، التي نظمها الهلال الأحمر تحت عنوان "من الدراما إلى الواقع.. أبطال يجسدون الإنسانية".

عقدت الندوة مساء أمس، الثلاثاء، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، وكبار المسئولين من المنظمات الدولية وأبطال العمل.

وقد أشادت المشرف العام على هذا العمل الدرامي المميز الذي قدمه صناع مسلسل "صحاب الأرض"، وتناوله قضية إنسانية وملحمة أبطال الأرض وأصحابها، حيث ترك العمل بصمة قوية في مسار الدراما، وقدم صورة صادقة ومؤثرة عن الواقع المرير الذي يعيشه أهلنا في فلسطين، مجسداً ملحمة إنسانية ووطنية حقيقية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن العمل وثّق الدور العظيم الذي قامت به الدولة المصرية، والجهود الإنسانية الكبيرة التي بذلها الهلال الأحمر المصري في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، في مشهد يعكس أصالة الموقف المصري وثوابته تجاه القضية الفلسطينية.

وأعربت عن اعتزازها بالدور الكبير الذي قامت به الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، وما قدماه من جهود مخلصة في إدارة العمل الإنساني والتطوعي، إلى جانب الدور الوطني المهم الذي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، والذي كان نموذجاً مشرفاً للتكاتف والعمل التطوعي في أوقات الأزمات.

وثمنت المشرف العام دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واستمرار تقديم أعمال درامية ووثائقية راقية توثق للتاريخ وتقدم للأجيال القادمة أعمالاً تحمل قيمة ورسالة، كما أعربت عن تقديرها للمتطوعين من شباب وفتيات الهلال الأحمر المصري.

وأعربت المشرف العام عن تقديرها العميق للتكاتف المجتمعي والإنساني تجاه أهالي وأطفال ونساء غزة الذين فقدوا أطرافهم بسبب الحرب، مؤكدة الدور الكبير لمصر في احتضانهم ودعمهم وإتاحة كل سبل الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية لهم، وهذا ما وضح خلال العمل الدرامي وهو الدور المؤثر الكبير الذي عكس الواقع المرير الذي يعيشه أهالينا في فلسطين ولا سيما الذين فقدوا أطرافهم.

وأشادت المشرف العام بالجهود المخلصة التي تبذلها السيدة انتصار السيسي، الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، وعمل فريق العمل في الهلال الأحمر، بما في ذلك عضواته المتميزات، في تقديم الدعم والإغاثة للمتضررين، مؤكدة أن هذه المبادرات تجسد القيم الإنسانية الأصيلة وتعكس التزام مصر الثابت بحقوق الإنسان والتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، لا سيما ذوي الإعاقة من الأطفال والنساء.