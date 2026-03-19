إبراهيم أبو العطا: مساواة المعاشات بالأجور أمر مستحيل

أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للمعاشات، وأن يتم رفعها بشكل تدريجي، لأنه لا يمكن زيادتها دفعة واحدة.

وأضاف الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه ليس مع فكرة مساواة المعاشات بالأجور، لأن ذلك غير منطقي، مؤكدًا أنه يتحدث بصراحة وبما يمكن تطبيقه على أرض الواقع.

ولفت إلى أن المطالبة بمساواة المعاشات بالأجور أمر مستحيل ويصعب على الدولة تنفيذه، قائلًا: «أتحدث بكل صراحة، ولا أقدم كلامًا يرضي أصحاب المعاشات دون أن يكون قابلًا للتطبيق أو التحقيق».