من المحاماة إلى عالم الزيوت العطرية.. كيف صنع محيسن قصة نجاح ملهمة من قلب الريف المصري؟

في واحدة من أبرز قصص الكفاح التي يسلط عليها الضوء برنامج «أجمل ناس»، كشف الإعلامي عمرو الليثي عن نموذج مشرف لشاب مصري بدأ من الصفر، حتى تمكن من تحقيق نجاح لافت في مجال الزراعة والصناعات المرتبطة بها.

نماذج حقيقية من فلاحي مصر

وأوضح الليثي أن البرنامج يحرص يوميًا على تقديم نماذج حقيقية من فلاحي مصر، الذين خاضوا تجارب ملهمة ونجحوا في تحويل التحديات إلى فرص، مؤكدًا أن هذه القصص تعكس قوة الإرادة والعمل الجاد.

وخلال جولة ميدانية داخل إحدى قرى محافظة بني سويف، التقى البرنامج مع محيسن عبد السلام، الذي روى رحلته الملهمة، موضحًا أنه خريج كلية الحقوق وعمل لفترة كمحامٍ، قبل أن يقرر العودة إلى جذوره كفلاح.

استخلاص الزيوت العطرية

وأشار محيسن إلى أنه بدأ مشواره بشراء فدانين من الأرض، ثم اتجه إلى إنشاء مشروع متخصص في استخلاص الزيوت العطرية، حيث تعاون مع عدد من الفلاحين لتوريد المحاصيل اللازمة، حتى تمكن من التوسع في هذا المجال داخل محافظته.

وأضاف أن البنك الزراعي المصري كان له دور كبير في دعمه، سواء من خلال التمويل أو الإرشاد الفني، حيث حصل على قرض بقيمة مليوني جنيه ساعده على تطوير مشروعه، حتى أصبح المصنع يحقق عوائد جيدة وينمو بشكل مستمر.

ووجّه محيسن رسالة مهمة لكل من يفكر في خوض تجربة العمل الحر، مؤكدًا أن النجاح يتطلب الصبر والإخلاص، وعدم التسرع في تحقيق الأرباح، إلى جانب ضرورة وجود خطة واضحة لإدارة أي تمويل أو قرض، مع التمسك بالهدف والعمل المستمر لتحقيقه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الكفاح والعمل الجاد هما الطريق الحقيقي للنجاح، وأن الإيمان بالله والسعي المستمر كفيلان بتحقيق الطموحات وزيادة الدخل.

يُذكر أن برنامج «أجمل ناس» يُعرض يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:15 مساءً على قناة الحياة، ويقدم مسابقات متنوعة وجوائز مالية، إلى جانب فقرات إنسانية تهدف إلى دعم المواطنين وإدخال البهجة على قلوبهم في مختلف محافظات مصر.