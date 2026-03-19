عمرو الليثي يجبر خاطر مزارع بسيط.. «أجمل ناس» يرسم البسمة في رمضان

عمرو الليثي
عمرو الليثي
محمد البدوي

في لفتة إنسانية جديدة تعكس روح التكافل خلال شهر رمضان، واصل الإعلامي عمرو الليثي تقديم رسالته الاجتماعية من خلال برنامج «أجمل ناس» المذاع على شاشة قناة الحياة، حيث يحرص على دعم البسطاء وإدخال البهجة إلى قلوبهم.

تقديم جوائز مالية

وخلال تقديمه للحلقة، أكد الليثي أن البرنامج يقوم يوميًا بالنزول إلى الشارع للقاء الناس البسطاء، وتقديم جوائز مالية لهم تحت شعار «هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم»، مشيرًا إلى أن فقرات البرنامج لا تقتصر على الدعم المادي فقط، بل تشمل أيضًا تسليط الضوء على قصص الكفاح، إلى جانب مبادرات الخير مثل «نهر الخير» التي تستهدف دعم الأهالي في مختلف المحافظات.

فعل الخير دون انتظار مقابل

وأضاف أن شهر رمضان يمثل فرصة حقيقية لفعل الخير دون انتظار مقابل، قائلاً إن «الدنيا لسه بخير»، معربًا عن أمله في أن تسهم حلقات البرنامج في التخفيف عن المرضى وإسعاد القلوب الحزينة.

وانتقلت كاميرا البرنامج إلى إحدى المحافظات للقاء وجوه جديدة، حيث التقى الليثي، خلال فقرة «سيارة المفاجآت»، بمزارع يُدعى أحمد، كان يستقل دراجة بخارية في طريقه إلى عمله. وكشف أحمد أنه يعمل يوميًا في الزراعة، حتى خلال شهر رمضان، موضحًا أنه قد لا يتمكن أحيانًا من الإفطار بسبب ظروف العمل، كما أشار إلى أنه يعول خمسة أبناء بدخل شهري يبلغ 2500 جنيه.

وأعرب الليثي عن تقديره لكفاحه، وحرص على جبر خاطره من خلال منحه جائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، في موقف إنساني لاقى سعادة كبيرة من المزارع، الذي أكد أن الجائزة ستساعده في شراء ملابس العيد لأطفاله.

يُذكر أن برنامج «أجمل ناس» يُعرض يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويقدم مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تشمل مسابقات معلوماتية وجوائز مالية، إلى جانب تحقيق أمنيات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار سعيه لنشر الفرحة ودعم الفئات البسيطة.

