صراع الجبابرة.. خناقة الجمالية والعطوف.. عمرو الليثي وأحمد صيام يتحدثان عن تاريخ الفتوات بالسينما

قدم الإعلامى الدكتور عمرو الليثى والفنان أحمد صيام برنامج «رمضان المصرى مع الحرافيش» ودويتو من البرنامج الشهير «رمضان المصري»، وزيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع فتوات والمعلمين.

في حلقة جديدة من برنامج "الحرافيش"، تحدث الإعلامي د. عمرو الليثي ومعلم رمضان المصري " احمد صيام " عن "صراع الجبابرة".. خناقة الجمالية والعطوف".

في حلقة جديدة من برنامج "الحرافيش"، تحدث الإعلامي د. عمرو الليثي ومعلم رمضان المصري عن أشهر خناقة في تاريخ الفتونة، وهي خناقة الجمالية وحارة العطوف.

وقال معلم رمضان المصري إن السبب كان بسيط، وتقدر تقول انه سبب تافه، بس كرامة الحارة خلت الموضوع يكبر. وأضاف أن الاستاذ نجيب وصف الخناقة دي بالتفصيل في "الحرافيش".

تحدث عمرو الليثي عن الشئ الملفت في خناقات فتوات الزمن ده، وقال إن الغدر مكانش مسموح بيه، كان بيبقى عيبة كبيرة قوي في حق الفتوة.

قال معلم رمضان المصري إن فيه "قواعد اشتباك" في خناقات الفتوات، ممنوع ضرب حد وقع على الأرض، وممنوع دخول البيوت، والاساءه للحريم، كانت مبارزة شريفة بين رجال.

في نهاية الحلقة، قال عمرو الليثي إن السينما هيه الوحيدة اللي سجلت عصر الفتوات وكانت وسيلة العظيم نجيب محفوظ اللي صور فيها تاريخ الحارة المصرية عشان تشوفه الاجيال.

