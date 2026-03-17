عمرو الليثي: الدنيا فيها اللي بيشوفك فرصة واللي بيعتبرك مرحلة أو مصلحة

قال الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “إنسان تاني”: «براجع رسايل الواتس اب علي موبايلي، وجدت محادثات بيني وبين ناس كانوا اهم وأقرب الأشخاص علي قلبي، والنهارده للاسف لا اعرف عنهم شئ ولا اهتم.

وتابع “الليثي”عبر صفحته على السوشيال ميديا،: «المحصلة النهائية صفر غلاوة وصفر قرب واتعلمت مليون درس ،، ومين يستحق شرف القرب بجد ، وحتي تكون انسان تاني بجد لابد ان تترك خلفك اللي يقع يقع طالما انت ما قصرتش ، وما دام غيرك فلت وترك ايده الأول منك.

اللي بيشوفك فرصة

وأضاف في الدنيا فيه اللي بيشوفك فرصة وفيه اللي بيعتبرك مرحلة، وفي اللي مش هتكون عنده اكتر من مصلحة ولما تنتهي سوف تنتهي انت ايضا بالنسبة له، وتقابل وتتعامل مع الفالصو عشان تعرف قيمة الذهب لما يظهر بكره.

واختتم "الليثي" لا تقف كثير عند نقطة الخذلان والصدمة من شخص لان الحياة لازم تكمل وانت لازم تكمل، وداعياً ربنا يرزقنا بصيرة تنقية الناس الصح في الوقت الصح .