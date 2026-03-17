من فلاح بسيط إلى صاحب مصنع بذور .. قصة نجاح العمدة طه مع عمرو الليثي

في حلقة جديدة من برنامج "أجمل ناس" على شاشة قناة الحياة، التقى الإعلامي عمرو الليثي بالعمدة طه، الذي بدأ حياته فلاحًا بسيطًا وتحول اليوم إلى صاحب شركة لتقنيات التقاوي عالية الجودة والإنتاج، ليخدم الفلاحين ويعزز الزراعة المصرية.

قال العمدة طه إن بداية المشروع كانت بدافع خدمة الفلاحين، مستعينًا بأساتذة الجامعات والبرامج البحثية لتسجيل أصناف عالية الجودة من الذرة الشامي والقمح، مؤكداً أن الصبر والإصرار والعمل المستمر هما مفتاح النجاح، وأن الدعم البنكي والزراعي كان له دور كبير في إنجاح المشروع.

وأضاف أن أي شخص مقبل على مشروع جديد يجب أن يكون لديه الأمل والإخلاص والصبر والخطة الواضحة لاستثمار أي دعم مالي، وأن يكون ملتزمًا بهدفه ولا يستعجل النتائج، مؤكدًا أن النجاح ممكن مع العمل الجاد والعلم والطموح.