قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا .. صرف معاشات أبريل 2026 .. قبل العيد أم بعده؟
تصدر دنيا سامي الترند بعد حلقة رامز ليفل الوحش
ريهام عبد الغفور لـ صدى البلد : لم أتردد لحظة فى الموافقة على حكاية نرجس .. وتوحدت مع الشخصية منذ اللحظة الأولى l حوار
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيرات خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية
بعد تجاهل دعوته.. ترامب يهاجم الناتو: أخطاء حمقاء في التعامل مع إيران
ماكرون يحسم الجدل : فرنسا ترفض المشاركة في عمليات عسكرية لفتح مضيق هرمز
غلق مدرج الأزمة | تحرك صادم في الكاف قبل مباراة الأهلي والترجي
ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران
انفجار في العاصمة بغداد .. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف السفارة الأمريكية
حكاية نرجس الحلقة 13 .. موعد العرض والقنوات الناقلة
بعد تحرك البرلمان .. عقوبة البناء على الأراضي الزراعية في عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تأمل في اسم الله "المقتدر".. عمرو الليثي: صاحب القدرة الكاملة الذي لا يعجزه شيء

الإعلامي عمرو الليثي
الإعلامي عمرو الليثي
قسم التوك شو

تحدث الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة برنامجه "أبواب الخير" خلال شهر رمضان عن معنى اسم الله "المقتدر"، ذلك الاسم العظيم الذي يعكس كمال قدرة الله وتدبيره.

وقال عمرو الليثي نتحدث اليوم عن اسم من أسماء الله الحسنى، أسم الله "المقتدر": القدرة الكاملة والتدبير، وهو "المقتدر". هذا الاسم يعني أن الله هو صاحب القدرة الكاملة الذى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

 ما معنى "المقتدر"؟

"المقتدر" هو صاحب القدرة الكاملة، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: ﴿عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ [سورة القمر]

هو سبحانه القادر على أن: يحول الضعف إلى قوة، ويبدل الفقر غنى، ويجعل الحزن فرحًا، ويغير القلوب والأحوال في لحظة

 كيف يكون لك نصيب من هذا الاسم؟

اقتدر على نفسك: فأعظم القوة أن تملك نفسك عند الغضب

اقتدر على العفو: حين تقدر على الرد وتختار التسامح

اقتدر على العمل: لا تكن قويًا بالكلام فقط، بل بالاجتهاد والإنجاز

اقتدر على إصلاح نفسك: ابدأ بنفسك بدلًا من الانشغال بعيوب الآخرين

اللهم يا مقتدر، اقتدر لنا الخير حيث كان، وقدرنا على طاعتك، وأعنا على أنفسنا، واجعل قوتنا في رضاك، إنك على كل شيء قدير.

عمرو الليثي أبواب الخير شهر رمضان اسم الله المقتدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر 2026.. 7 أمارات مؤكدة لاحظ وقوعها قبل غروب شمس اليوم

صورة أرشيفية

فصل تلميذ في 6 ابتدائي لإعتداءه هو والدته على زميله بفناء مدرسة بالقليوبية

الاهلي

لا يستحق المشاركة أساسيا.. محمود أبو الدهب يفتح النار على نجم الأهلي

رأيت ليلة القدر أمس

هل رأيت ليلة القدر أمس 27 رمضان؟.. باقي 3 علامات لم تظهر حتى الآن

ترشيحاتنا

الكويت

الكويت تعلن اعتراض صاروخين باليستيين و13 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة

أرشيفية

الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق صاروخ حاج قاسم على إسرائيل لأول مرة

أرشيفية

ماكرون: فرنسا لن تشارك في أي عمليات لفتح مضيق هرمز خلال استمرار القتال

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد