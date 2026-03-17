تأمل في اسم الله "المقتدر".. عمرو الليثي: صاحب القدرة الكاملة الذي لا يعجزه شيء

تحدث الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة برنامجه "أبواب الخير" خلال شهر رمضان عن معنى اسم الله "المقتدر"، ذلك الاسم العظيم الذي يعكس كمال قدرة الله وتدبيره.

وقال عمرو الليثي نتحدث اليوم عن اسم من أسماء الله الحسنى، أسم الله "المقتدر": القدرة الكاملة والتدبير، وهو "المقتدر". هذا الاسم يعني أن الله هو صاحب القدرة الكاملة الذى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

ما معنى "المقتدر"؟

"المقتدر" هو صاحب القدرة الكاملة، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: ﴿عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ [سورة القمر]

هو سبحانه القادر على أن: يحول الضعف إلى قوة، ويبدل الفقر غنى، ويجعل الحزن فرحًا، ويغير القلوب والأحوال في لحظة

كيف يكون لك نصيب من هذا الاسم؟

اقتدر على نفسك: فأعظم القوة أن تملك نفسك عند الغضب

اقتدر على العفو: حين تقدر على الرد وتختار التسامح

اقتدر على العمل: لا تكن قويًا بالكلام فقط، بل بالاجتهاد والإنجاز

اقتدر على إصلاح نفسك: ابدأ بنفسك بدلًا من الانشغال بعيوب الآخرين

اللهم يا مقتدر، اقتدر لنا الخير حيث كان، وقدرنا على طاعتك، وأعنا على أنفسنا، واجعل قوتنا في رضاك، إنك على كل شيء قدير.