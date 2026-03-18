عمرو الليثي: اسم الله " المجيب" يعني القريب سامع الدعاء جالب الخير

تحدث الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة برنامجه "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر في شهر رمضان، عن اسم من أسماء الله الحسنى " المجيب ".

وقال عمرو الليثي نتحدث اليوم عن اسم من أسماء الله الحسنى ، اسم الله "المجيب ": القريب الذي يسمع الدعاء ويجيب، قال تعالى: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان".

وتابع عمرو الليثي:" المجيب هو الذي يسمع الدعاء ويعلم السر وأخفى ثم يجيب. هو الذي لا يحتاج إلى صوت مرتفع أو كلمات بليغة، يكفي قلب منكسر ويد مرفوعة وكلمة "يارب" تطلع صادقة من القلب.

وأكمل عمرو الليثي:" - كن مجيبا لنداء الله، استجب إذا سمعت الأذان، وقل سمعنا وأطعنا، وكن محبا لحاجة الناس، استجب لطلب الصديق، واحتاجك أهلك، لا تتأخر".

ولفت عمرو الليثي:" حين تؤمن أن ربك هو المجيب، لن تيأس من دعاء، ولن تمل من طرق الباب. وحين يكون لك نصيبا من هذا الاسم، ستصبح أنت أيضا بابا من أبواب الفرج للناس".