عمرو الليثي: ترتيب ربنا هيبهرك وما منعه عنك كان لمصلحتك حتى تكون الأفضل

قال الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "إنسان تاني “ علي الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا:” انت ما تعرفش ربنا شال عنك ايه ، وفي مواقف كثيرة كانت هتحصل وربنا صرفها عنك ، وكلام كان ممكن يأذيك بس ربنا حماك منه وانت كنت زعلان ويمكن كمان تساقطت دموعك.

وتابع الليثي :"هذه المواقف انت لم تكن تعلم الشر الذي سيأتي بسببها ، وان ربنا أزال من طريقك اعباء كنت. هتحملها طوال عمرك وصان كرامتك وحفظ هيبتك من حوارات كانت هتقضي عليك وتجيبك الارض".

واضاف :"ربنا مش بيرتبك اللي جاي بس وكمان بيشيل اللي مش هينفع يدخل حياتك ، ومن نعم ربنا عليك مش اللي انت حصلت عليك ولكن فيما منعه عنك لانه يعلم الافضل ولك وحتي تكون إنسان تاني".