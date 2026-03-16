تبيع اليوسفي وتساعد أسرتها .. أم عبد الرحمن تتسلم هدية كفاحها من الليثي

قال الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة الحلقة من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة أننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم جوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما اننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع اي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة" نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات

وأضاف ان الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة

وانتقلت كاميرا البرنامج الي محافظة المنوفية وافتتح الليثي الحلقة بالإشارة الي ان افضل اعمال الخبر هو خدمة الناس وقضاء حوائجهم فكونوا من اهل الخير في رمضان

والتقي الليثي من خلال فقرة سيارة المفاجأت مع سيدة مصرية مكافحة عائدة من العمل وكانت تبيع سفندي وفور انتهاء كانت تستعد للوصول الي منزل

واشارت الي ان لديها عبد الرحمن ومحمد في التعليم ، وزوجها عامل علي باب الله وانا أساعده واقف بجانبه ، ونعيش في شقة ايجار وظروف المعيشة صعبة وربنا بيرزقني من بيع الاستفندي والحمد لله مستورة واتمني من الله ان نشتري منزل بدل من الشقة الايجار

ووجه الليثي الشكر له علي كفاحه ، وجبر بخاطره موجه له سؤال بسيط حتي يعطيه جائزة مالية ، وبالفعل أهداها جائزة مالية قدرها خمسة الاف جنيه وسط سعادتها مسيرك هجيب اكل لاولادي وملابس العيد