مجنون تمثيل.. عمرو الليثي وأحمد صيام عن البرنس : فتوة عماد الدين

للعام السابع على التوالى يقدم الإعلامى عمرو الليثى والفنان أحمد صيام برنامج «رمضان المصرى مع الحرافيش» ودويتو من البرنامج الشهير «رمضان المصري»، وزيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع فتوات والمعلمين وكل يوم حكاية جديدة من أجمل حكايات مصر المحروسة حكايات الحرافيش المعلمين .. والفتوات الكبار والتي تندمج مع حرافيش نجيب محفوظ الفتوات واللي كانوا المادة الاصلية لمعظم روايات اديب مصر العالمي نجيب محفوظ .. وأشهر معلمين السينما المصرية ومنهم زكي رستم محمود المليجي فريد شوقي توفيق الدقن .

وجاءت الحلقة اليوم من البرنامج والتي تناولت في حلقة جديدة من برنامج "الحرافيش"،، تحدث الإعلامي د. عمرو الليثي ومعلم رمضان المصري " احمد صيام " عن البرنس، فتوة شارع عماد الدين الذي كان مجنون تمثيل ويعشق مسرح يوسف وهبي.

قال "صيام "معلم رمضان المصري إن البرنس كان فتوة غريب جدا، ورغم أنه كان أشهر فتوة في وسط البلد، إلا أنه كان عامل زي سيد العاطفي، فنان بيعشق المسرح.

أضاف أن البرنس كان بيقف في الكواليس، واللي يشوفه بيضايق فنانة أو بيصفر ويهرج في الصالة، كان بـ 'يظبطه' بره المسرح.

قال عمرو الليثي إن السينما ظلمت الفتوة لما صورته أحيانا مجرد مجانص وجاهل، مع ان نظام الفتونة في المجتمع المصري في الوقت ده كان بيعتبر الفتوة شخصية لها مكانتها بين الناس.

وأوضح معلم رمضان المصري إن البرنس كان "فتوة مثقف" وكان نجيب محفوظ حكى في مذكراته إنه شاف نموذج الفتوة الفنان ده. البرنس كان بيحفظ حوارات يوسف وهبي بالكلمة، وكان لما ييجي يفض خناقة في الحارة، كان بيتكلم بالفصحى.

أضاف عمرو الليثي أن البرنس كان بينظم قعدات "طرب" في بيته، وكان بيعتبر إن الفتوة لازم يحس بالناس وكان بيقول الفتونة فن وموهبة مش عافية وبلطجة.