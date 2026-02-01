بعد اتهام فيفتى لمنذر رياحنة .. بلال صبري يوضح الحقيقة الكاملة في أزمة روح أوف

أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل «روح أوف»، برئاسة المنتج بلال صبري، بيانًا رسميًا؛ للرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب المنشور الذي نشره الفنان علاء فيفتي، وتحدث خلاله عن تفاصيل واقعة تعرّضه لموقف خطير في أثناء تصوير أحد مشاهد العمل بسبب استخدام شمروخ.

وأكد البيان، أن ما ورد في منشور علاء فيفتي، لا يعكس حقيقة ما جرى داخل موقع التصوير، مشيرًا إلى أن الفنان منذر ريحانة لم يكن خائفًا في أثناء تصوير المشهد، وأصَرَّ على مسك الشمروخ بنفسه، وكان قلبه جامدًا.

ونفى البيان بشكل قاطع، تحميل منذر رياحنة، أي مسؤولية عن الواقعة، مشددًا على أن تنفيذ المشاهد تم وفق الضوابط الفنية، وتحت إشراف كامل من المخرج وفريق السلامة المختص.

وأوضح البيان أن علاء فيفتي غادر موقع التصوير عقب الواقعة، دون إخطار إدارة الإنتاج، أو تقديم أي شكوى رسمية في حينها، وهو ما دفع فريق العمل إلى استكمال التصوير بصورة طبيعية، قبل أن يتم تداول تفاصيل الواقعة لاحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلى الشركة المنتجة.

وأضافت الشركة، أن ما أُثير بشأن عدم التواصل “غير دقيق”، حيث أوضحت أن علاء فيفتي اتصل مرة واحدة فقط بالمنتج بلال صبري بعد وقوع الحادث، ولم يتواصل بأي شكل مع الفنان منذر ريحانة، مؤكدة أن أبوابها كانت ولا تزال مفتوحة للتعامل مع أي ملاحظات تتعلق بسلامة المشاركين في العمل.

وشدد المنتج بلال صبري على حرص الشركة الكامل على سلامة جميع العاملين في مسلسل «روح أوف»، ورفضه الزج بأسماء نجوم العمل أو تحميلهم مسؤوليات لم تثبت صحتها، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة قد تسيء إلى أطراف العمل.

وكان الفنان علاء فيفتي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» منشورًا مطولًا، أوضح خلاله أنه لم يسبق له نشر مشاكله على العلن، إلا أنه قرر هذه المرة مشاركة ما وصفه بـ«حكاية صغيرة».

وأشار إلى أن علاقته بالمنتج بلال صبري تمتد لأكثر من 10 سنوات، وشهد خلالها تعاونًا واحترامًا متبادلًا، مؤكدًا أنه لم يرَ منه إلا كل خير.

لفت فيفتي إلى أن المنتج بلال صبري عرض عليه المشاركة في مسلسل «روح OFF»، موضحًا أن العمل يناقش سلبيات المجتمع، ومن بينها عالم المهرجانات والراب، مبيّنًا أنه شارك في التجربة برفقة عدد من زملائه، من بينهم الباور العالي، وريشا كوستا، وسماره.

وكشف علاء فيفتي أنه جلس مع الفنان منذر ريحانة قبل التصوير، واصفًا إياه بالنجم المحترم والفنان الكبير، ومؤكدًا محبته وتقديره له على المستوى الإنساني والفني.

وأكّد أن المخرج كريم رفعت أبدى إعجابه بأدائه الفني، وطلب زيادة عدد مشاهده بالاتفاق مع المؤلف أحمد عاشور، مشيرًا إلى أنه استطاع بالفعل إثبات وجوده داخل العمل.

وأوضح فيفتي أن أول يوم تصوير له تضمن أول مشهد غنائي يجمعه بالفنان منذر ريحانة والباور العالي، مبينًا أن المخرج أصر على استخدام شمروخ داخل المشهد، وأن الشركة أوضحت أن منذر أصر على مسكه بنفسه وكان قلبه جامد، وتم استخدامه بأمان تام، دون أي خوف، مؤكدًا أنه لاحظ طريقة غير آمنة في استخدام الشمروخ، وقام بالتنبيه أكثر من مرة خشية تعرض أحد للأذى.

وأشار علاء فيفتي أن الموقف كاد أن يتسبب في تشوه بوجهه، على حد وصفه، مشيرًا إلى أنه غادر موقع التصوير عقب الواقعة، قبل أن يفاجأ بعدم تلقي أي تواصل لاحق من فريق العمل، مبررًا ذلك بما قيل له عن ضغط التصوير.

واختتم منشوره بالتأكيد أنه أراد فقط الفضفضة ومشاركة ما حدث معه.

مسلسل «روح أوف»

يأتي مسلسل «روح أوف» في إطار كوميدي اجتماعي مختلف، يعتمد على صراع الأجيال داخل عالم الموسيقى، من خلال قصة مطرب لمع نجمه بقوة خلال تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تتراجع نجوميته، فيلجأ إلى التعاون مع نجوم الراب الصاعدين؛ لتتحول هذه الخطوة لاحقًا إلى مواجهة مباشرة في محاولة لاستعادة مكانته الفنية من جديد.

أبطال مسلسل «روح أوف»

يشارك في بطولة العمل كل من: منذر ريحانة، ميرنا وليد، صلاح عبد الله، طارق، نانسي صلاح، طارق النهري، شريف باهر، محمد سليمان، طاهر أبو ليلة، رضا حامد، رانيا التومي، أشرف طلبة، نرمين جمال، إلى جانب مشاركة عدد من نجوم الراب، من بينهم: سمير عفرتو، فليكس، ريشا كوستا، سماره، فيفتي، سادات، والباور العالي.

ويُعد مسلسل «روح أوف» من إنتاج بلال صبري، وسعيد جمهور، ومن إخراج كريم رفعت، ويضم فريق المستشارين الإعلاميين مروة جالي حسن وأميرة محمد.

وجرى تصوير نصف مشاهد العمل في شرم الشيخ والعين السخنة، فيما تتواصل عمليات التصوير حاليًا في أبو ظبي، ضمن خطة إنتاجية تعتمد على تنوع مواقع التصوير؛ بما يخدم طبيعة الأحداث، وسط ترقب لموعد عرض العمل خلال الفترة المقبلة.