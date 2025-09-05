بعد بنات همام.. بلال صبري ونرمين جمال يحضران لمسلسل جديد رمضان 2026

كشف المنتج بلال صبري عن تعاقده رسميًا مع المنتجّة نرمين جمال على مسلسل جديد، ليُعرض ضمن سباق رمضان 2026. المسلسل من تأليف معتز المفتي، وإخراج مازن الجبلي، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد بلال صبري أنّ الشركة المنتجة رشّحت مجموعة من أبرز نجوم الفن للمشاركة في العمل، من بينهم رانيا يوسف، أحمد فهمي، هاني عادل، نجلاء بدر، محمد عز، محمد سليمان، وفريدة سيف النصر، في انتظار الاستقرار على التشكيل النهائي للفريق.

وأوضح صبري أنّ العمل يضم 30 حلقة، ويتطلّب تحضيرات موسعة نظرًا لضخامة الإنتاج وطموحاته الفنية، مؤكدًا أنّ الهدف تقديم عمل درامي متكامل يلبي طموحات الجمهور في الموسم الرمضاني القادم.

ويُعدّ هذا المسلسل الجديد امتدادًا لمسيرة بلال صبري الناجحة، بعد النجاح الجماهيري الذي حققه مسلسل "بنات همام" في رمضان 2025. العمل جمع نخبة من النجوم على رأسهم وفاء عامر، حورية فرغلي، منذر رياحنة، أشرف طلبة، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، بوسي شاهين، حسام شهاب، وائل متولي، عايدة غنيم، حسام بسيوني، وظهور الفنان الراحل أشرف مصيلحي في مشاركة أثّرت بشكل كبير في الجمهور والنقّاد.

مسلسل بنات همام

مسلسل "بنات همام" من تأليف أحمد عاشور، وإنتاج حلمي شهاب وبلال صبري، وإخراج كريم رفعت، ويمثل نقطة مضيئة في مسيرة الإنتاج الفني لصبري، قبل انطلاق العمل الجديد في رمضان 2026.