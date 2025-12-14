قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جولة الإعادة| الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا عن تصويت المصريين بالخارج
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
ديني

مساعدات وإعانات عاجلة.. الأوقاف: صرف 11 مليون جنيه ضمن إنجازات البر في نوفمبر 2025

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحمد سعيد

تواصل الإدارة العامة للبر وخدمة المجتمع بـ وزارة الأوقاف، إنجازاتها في النهوض بدورها الاجتماعي والإنساني تجاه أبناء الوزارة والمجتمع، في إطار رسالة الوزارة الشاملة التي تجمع بين العمل الدعوي والخدمي. 

وأكدت وزارة الأوقاف في بيانها اليوم، الأحد، أنها تنفرد بتقديم هذه الخدمات المتميزة لموظفيها ومجتمعهم؛ ترسيخًا لدورها الريادي في الجمع بين العمل الدعوي والإنساني لخدمة الوطن والمواطن. 

وفي ما يلي عرض بدعم الحالات الإنسانية وتقديم المساعدات العاجلة والمساهمات المادية عن الشهر المذكور: 

１.       صرف ٤٣٥ ألف جنيه على هيئة إعانات وفاة لعدد ٢٦ موظفًا من أبناء الوزارة. 

２.       صرف ٥ آلاف جنيه على سبيل المكافأة المالية لأحد عمال المساجد من ذوي الهمم؛ تقديرًا لتميزه في أداء عمله. 

３.       صرف ٢٠ ألف جنيه على سبيل الإعانة لأحد العاملين من أبناء الوزارة؛ إثر تعرضه لحادث سير. 

４.       صرف ١٥ ألف جنيه على سبيل المساهمة المادية لإحدى الموظفات بالوزارة لمساعدتها في نفقات علاج زوجها. 

５.       صرف ١٠ ملايين جنيه على هيئة قروض حسنة لعدد ٥٠٢ موظفًا بالوزارة والجهات التابعة لها.

６.       صرف ٥٢٠ ألف جنيه على هيئة قروض حسنة لعدد ٢٦ سيدة من العاملات بالوزارة والجهات التابعة لها، منهن أرامل يعُلن أبناءً في مراحل تعليمية مختلفة. 

７.       صرف مبلغ ١٠٦ آلاف جنيه على هيئة قروض حسنة لعدد ٥٣ من أصحاب الأمراض المزمنة (القلب – الكبد – الأورام – الفشل الكلوي)؛ سواء أكان لعلاج الموظف نفسه أو لعلاج الزوج / الزوج أو الأبناء أو الوالدين.

８.       صرف ٨٤٠ ألف جنيه على هيئة قروض حسنة لعدد ٤٢ من ذوي الهمم من موظفي الوزارة والجهات التابعة لها. 

９.       صرف ١٤٠ ألف جنيه على هيئة قروض حسنة لعدد ٧٠ حالة زواج حديث من أبناء الوزارة والجهات التابعة لها؛ سواء للموظف نفسه لأول مرة أو لأحد الأبناء. 

وأوضحت وزارة الأوقاف أن جميع هذه المبالغ تُصرف من باب البر تحت الإشراف المباشر للإدارة العامة للبر؛ تعزيزًا لمبدأ الحماية الاجتماعية، وتحقيقًا للرضا الوظيفي، وتنمية لقيم الولاء والانتماء بين العاملين.

وزارة الأوقاف الأوقاف الإدارة العامة للبر وخدمة المجتمع الأوقاف تعلن صرف 11 مليون جنيه ضمن إنجازات البر لشهر نوفمبر إنجازات البر لشهر نوفمبر

