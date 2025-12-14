مساعدات وإعانات عاجلة.. الأوقاف: صرف 11 مليون جنيه ضمن إنجازات البر في نوفمبر 2025

تواصل الإدارة العامة للبر وخدمة المجتمع بـ وزارة الأوقاف، إنجازاتها في النهوض بدورها الاجتماعي والإنساني تجاه أبناء الوزارة والمجتمع، في إطار رسالة الوزارة الشاملة التي تجمع بين العمل الدعوي والخدمي.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيانها اليوم، الأحد، أنها تنفرد بتقديم هذه الخدمات المتميزة لموظفيها ومجتمعهم؛ ترسيخًا لدورها الريادي في الجمع بين العمل الدعوي والإنساني لخدمة الوطن والمواطن.

وفي ما يلي عرض بدعم الحالات الإنسانية وتقديم المساعدات العاجلة والمساهمات المادية عن الشهر المذكور:

１. صرف ٤٣٥ ألف جنيه على هيئة إعانات وفاة لعدد ٢٦ موظفًا من أبناء الوزارة.

２. صرف ٥ آلاف جنيه على سبيل المكافأة المالية لأحد عمال المساجد من ذوي الهمم؛ تقديرًا لتميزه في أداء عمله.

３. صرف ٢٠ ألف جنيه على سبيل الإعانة لأحد العاملين من أبناء الوزارة؛ إثر تعرضه لحادث سير.

４. صرف ١٥ ألف جنيه على سبيل المساهمة المادية لإحدى الموظفات بالوزارة لمساعدتها في نفقات علاج زوجها.

５. صرف ١٠ ملايين جنيه على هيئة قروض حسنة لعدد ٥٠٢ موظفًا بالوزارة والجهات التابعة لها.

６. صرف ٥٢٠ ألف جنيه على هيئة قروض حسنة لعدد ٢٦ سيدة من العاملات بالوزارة والجهات التابعة لها، منهن أرامل يعُلن أبناءً في مراحل تعليمية مختلفة.

７. صرف مبلغ ١٠٦ آلاف جنيه على هيئة قروض حسنة لعدد ٥٣ من أصحاب الأمراض المزمنة (القلب – الكبد – الأورام – الفشل الكلوي)؛ سواء أكان لعلاج الموظف نفسه أو لعلاج الزوج / الزوج أو الأبناء أو الوالدين.

８. صرف ٨٤٠ ألف جنيه على هيئة قروض حسنة لعدد ٤٢ من ذوي الهمم من موظفي الوزارة والجهات التابعة لها.

９. صرف ١٤٠ ألف جنيه على هيئة قروض حسنة لعدد ٧٠ حالة زواج حديث من أبناء الوزارة والجهات التابعة لها؛ سواء للموظف نفسه لأول مرة أو لأحد الأبناء.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن جميع هذه المبالغ تُصرف من باب البر تحت الإشراف المباشر للإدارة العامة للبر؛ تعزيزًا لمبدأ الحماية الاجتماعية، وتحقيقًا للرضا الوظيفي، وتنمية لقيم الولاء والانتماء بين العاملين.