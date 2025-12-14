قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد إسرائيلي جديد في جنوب لبنان: هجمات على عناصر حزب الله ومعدات عسكرية
الأقصر تكشف عن تمثال الملك أمنحتب الثالث بمعبد كوم الحيتان |صور
أول رد من نتنياهو عن هجوم سيدني: معاداة السامية سرطان ينتشر عندما يصمت القادة
أول رد من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمة التوكيل الملغي
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
نتنياهو: عدد القتلى في هجوم سيدني يزداد
بالصور.. البنك الأهلي المصري يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة
حادث إطلاق نار في سيدني يشعل توترًا دبلوماسيًا بين إسرائيل وأستراليا | تفاصيل
إعلام عبري: فحص احتمال أن يكون هجوم سيدني ردًا على اغتيال رئيس أركان حزب الله علي الطبطبائي
نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا
الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟
بيراميدز يلحق بالأهلي.. فرق البرازيل عقدة الأندية المصرية بالمونديال والانتركونتيننتال
ديني

الأوقاف توزع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات

شيماء جمال

وزعت وزارة الأوقاف 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والقاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة وشمال سيناء، وذلك ضمن جهود الدولة المتواصلة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وجاءت أعمال التوزيع بالتنسيق الكامل بين مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها الحقيقيين، بما يعكس حرص الدولة على التخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام يُعد من المشروعات الرائدة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، لما يتميز به من انضباط في التنفيذ وجودة في المنتج، حيث تُعد لحوم أضاحي الأوقاف من أجود اللحوم التي تُقدم للأسر المستحقة، مع استمرار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لتوسيع قاعدة المستفيدين، إضافة إلى أن أعمال التوزيع تتم وفق آليات منضبطة وتنسيق مؤسسي كامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بتعزيز نطاق الدعم الاجتماعي وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

صكوك الأضاحي الأوقاف لحوم الأضاحي وزارة الأوقاف

