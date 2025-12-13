قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
محمد صلاح يعود لقائمة الريدز قبل صدام برايتون في البريميرليج
مدبولي: مشروعات "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف: جئنا في خدمة أهلنا بعد تغيير حياتهم كليًا بمشروع بشاير الخير

وزير الأوقاف: جئنا في خدمة أهلنا تأكيدًا لاستمرار العناية بهم بعد تغيير حياتهم كليًا بمشروع بشاير الخير
وزير الأوقاف: جئنا في خدمة أهلنا تأكيدًا لاستمرار العناية بهم بعد تغيير حياتهم كليًا بمشروع بشاير الخير
إيمان طلعت

وصلت قافلة الحماية الاجتماعية من صندوق تحيا مصر إلى 20 ألف أسرةٍ من أسر منطقة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، والمنطقة الشمالية العسكرية، ومحافظة الإسكندرية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف جهود الصندوق لحماية الأسر الأولى بالرعاية.

وفي هذا السياق، تفقد القافلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية، واللواء أ.ح. وليد محمد عارف - رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والفريق أحمد خالد - محافظ الإسكندرية، واللواء أ.ح. ياسر الخطيب - قائد المنطقة الشمالية العسكرية، و تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، واللواء رشاد فاروق – مدير أمن الإسكندرية، والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه – رئيس جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور عمرو عدلي – رئيس الجامعة المصرية اليابانية، والأستاذ الدكتور أحمد زايد – مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الرحمن – رئيس الإدارة المركزية للحماية المجتمعية بوزارة التضامن، والأستاذ خليل محمد خليل - رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن.

 وشارك أيضا عدد من قيادات وزارة الأوقاف، وصندوق تحيا مصر، وذلك في رحاب مسجد "الهادي البديع" بعد افتتاحه وأداء صلاة الجمعة فيه بمنطقة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، التي شهدت كذلك افتتاح مسجد "الواحد الأحد" بمنطقتي بشاير الخير ٣ و٥ بحي الأباري - مينا البصل، وذلك بعد اكتمال تنفيذ المسجدين من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفقِ أعلى معايير الجودة والعمارة.

وبمناسبة تسيير هذه القافلة، قال الدكتور أسامة الأزهري إن المواطن المصري في قلب اهتمام الدولة التي تحشد له كل طاقاتها المادية والفكرية لتغيير حياته نحو الأفضل، مؤكدًا أن قافلة اليوم جاءت لاستكمال مسيرة بدأت بتغيير جذري في حياة أهالي المنطقة منذ أعوام، ورسالتنا: المواطن المصري عزيز يستحق كل إكرام وتقدير.

من جانبه، صرح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة تتضمن توزيع 20 ألف كرتونة بإجمالي 226 طنًا من المواد الغذائية الجافة، مخصصة للتوزيع على سكان منطقة بشاير الخير، وتأتي هذه القافلة كجزء من مبادرة "بالهنا والشفا"، التي تقع ضمن محور أنشطة الحماية الاجتماعية الهادفة إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا، ويستفيد منها أكثر من 8 ملايين مواطن سنويًا.

وتعتبر مبادرة بالهنا والشفا إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية الذي ينفذ من خلاله الصندوق عدة مبادرات لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة.

وفي السياق نفسه، أضاف: تولي خدمات قافلة الحماية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا لذوي الهمم ببشاير الخير، حيث تم تقديم الكراسي المتحركة بمختلف أنواعها، وعصى المكفوفين، وأدوات الكتابة بطريقة برايل.

وتابع عبد الفتاح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الصندوق لتقديم تدخلات فعالة تواكب الاحتياجات الفعلية للأسر المستحقة، بما يعكس التزام الصندوق بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوازنة في جميع أنحاء الجمهورية.

صندوق تحيا مصر وزارة الاوقاف بشاير الخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

ترشيحاتنا

معهد بحوث الصحة الحيوانية

انجاز جديد لوزارة الزراعة.. اعتماد "بحوث الصحة الحيوانية" كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة

وزير العمل

747 فرصة عمل بالجيزة.. اعرف التفاصيل

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة 6 أكتوبر تنظم فعالية ثقافية حول الإعلام والأمن القومي

بالصور

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس

بمكونات منزلية.. وصفات طبيعية لترطيب اليدين

وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد