5 كيلو لحمة..نقابة الموسيقيين: قرار شطب الموسيقار عاطف إمام قانوني

كشف طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، تفاصيل أزمة شطب عاطف إمام من عضوية مجلس النقابة، بعد استياء الأخير من القرار وتصريحاته السابقة بأن الشطب غير قانوني.

وأكد طارق مرتضى فى بيان له، أن قرار شطب عاطف إمام قانوني، وحضر الفنان جميع جلسات التأديب وصدرت عنه تصريحات أو سلوكيات تهكمية خلال الجلسات التي ترأسها مستشار مجلس الدولة، نافيًا بذلك تصريحات عاطف إمام التي قال فيها إنه لم يخضع للتحقيق أو لجلسات التأديب.

سبب الأزمة بين عاطف إمام ومصطفى كامل

وأوضح متحدث النقابة، أن الأزمة بدأت بخلاف بسيط حول 5 كيلو لحمة، قائلًا: القصة بدأت عندما ذبح النقيب مجموعة من العجول لتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية في جميع النقابات الفرعية بالجمهورية، وطلب عاطف إمام أن يحصل كل عضو في المجلس على 5 كيلو لحمة، لكن النقيب رفض.

وأضاف طارق مرتضى، أن الأزمة تصاعدت لاحقا بعدما تقدم عاطف إمام بمذكرة ضد الفنان حلمي عبد الباقي يطالب فيها مجلس النقابة بالتحقيق في مخالفات مزعومة، ولا يزال التحقيق في هذه المذكرة مستمر حتى الآن.

وأكد المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن كل التصريحات التي أدلى بها عاطف إمام حول عدم قانونية قرار الشطب أو عدم خضوعه للتحقيق غير صحيحة تمامًا، مشددا على أن قرار شطبه قانوني 100%، وتم اتخاذه وفقا للوائح والنظام الداخلي للنقابة بعد حضوره جميع جلسات التأديب والتأكد من المخالفات المنسوبة إليه.