الإخوة الأعداء..بسبب الميراث يحتجزون شقيقتهم فى مصحة نفسية
وفاة وزير التموين الأسبق أبو زيد محمد أبو زيد
قصة 5 كيلو لحمة تثير أزمة فى الموسيقيين.. النقيب رفض طلبه.. وعاطف إمام: كذب وافتراء
مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام برايتون.. ما موقف محمد صلاح؟
موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في الإنتركونتننتال والقنوات الناقلة
ما حكم من نسى الاغتسال قبل دخول مكة المكرمة؟.. علي جمعة يجيب
سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي
كذب وافتراء.. عاطف إمام : لم أطلب الحصول على 5 كيلو لحمة من نقيب الموسيقيين.. خاص
معاناة بلا نهاية.. الشعب السوداني يعيش أعمق أزمة إنسانية
سكك حديد مصر تواصل نقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية| صور
مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
اتحملتيني وسبقاني بخطوة.. محمد فراج يهنئ زوجته بسنت شوقي بعيد ميلادها

سارة عبد الله

هنأ الفنان محمد فراج، زوجته الفنانة بسنت شوقي بعيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب فراج، في رسالة رومانسية: “ماينفعش أقولك كل سنة وانتي طيبة قبل ما أقولك جوايا شكر وحب واعتراف بالجميل وحاجات كتير أوي ليكي.. إنتي طول عمرك معايا بتنصحيني بتوعيني بتحبيني مؤمنة بيا سابقاني دايما بخطوة”.

وتابع: “استحملتيني واستحملتي عصبيتي وقلقي وسخافتي وقت الشغل وخصوصا الفترة اللي فاتت واللي كان فيها الموج عالي”. 

من جانب آخر، كشف الفنان محمد فراج عن كواليس تجسيده شخصية الشاعر الغنائي الراحل أحمد رامي ضمن أحداث فيلم "الست".

وقال فراج، عبر تصريحات برنامج "ET بالعربي": "بنعمل فيلم فيه حدوتة وفيه شخصيات فيها مشاعر وأحاسيس مينفعش نحصر هذه القيمة الكبيرة ونتكلم عن المكياج وهل فراج كان قريب لأحمد رامي ولا لأ".

وأضاف: "أنا مش مطالب كممثل لما أعمل شخصية رامي إني أبقى مطابق ليه، خلاص هاتوا بقى واحد شبه أحمد رامي بجد وخلوه هو يمثل الفيلم".

يذكر أن فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري، وسيبدأ عرضه تجاريا في مصر والدول العربية يوم 10 ديسمبر الجاري.

