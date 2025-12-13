اتحملتيني وسبقاني بخطوة.. محمد فراج يهنئ زوجته بسنت شوقي بعيد ميلادها

هنأ الفنان محمد فراج، زوجته الفنانة بسنت شوقي بعيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب فراج، في رسالة رومانسية: “ماينفعش أقولك كل سنة وانتي طيبة قبل ما أقولك جوايا شكر وحب واعتراف بالجميل وحاجات كتير أوي ليكي.. إنتي طول عمرك معايا بتنصحيني بتوعيني بتحبيني مؤمنة بيا سابقاني دايما بخطوة”.

وتابع: “استحملتيني واستحملتي عصبيتي وقلقي وسخافتي وقت الشغل وخصوصا الفترة اللي فاتت واللي كان فيها الموج عالي”.

منشور محمد فراج

من جانب آخر، كشف الفنان محمد فراج عن كواليس تجسيده شخصية الشاعر الغنائي الراحل أحمد رامي ضمن أحداث فيلم "الست".

وقال فراج، عبر تصريحات برنامج "ET بالعربي": "بنعمل فيلم فيه حدوتة وفيه شخصيات فيها مشاعر وأحاسيس مينفعش نحصر هذه القيمة الكبيرة ونتكلم عن المكياج وهل فراج كان قريب لأحمد رامي ولا لأ".

وأضاف: "أنا مش مطالب كممثل لما أعمل شخصية رامي إني أبقى مطابق ليه، خلاص هاتوا بقى واحد شبه أحمد رامي بجد وخلوه هو يمثل الفيلم".

فيلم الست

يذكر أن فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري، وسيبدأ عرضه تجاريا في مصر والدول العربية يوم 10 ديسمبر الجاري.