مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا

لقى تاجر مخدرات مصرعه فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا، أثناء مداهمة حملة أمنية لمكان تواجده بحاجر خزام بنطاق مركز قوص.

وتبين أن قوة أمنية مكلفة بضبط وإحضار المتهم، بناء على قرار ضبط بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، إلا أنه بادر بإطلاق النار على قوات الأمن خلال مداهمة المكان، فتم التعامل معه، ما أدى إلى مصرعه فى الحال.

وعقب إنهاء الاشتباك تم العثور على كمية من مخدر الشابو وأسلحة نارية بحوزة المتهم ، وجرى التحفظ عليها ونقل الجثة إلى المشرحة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.