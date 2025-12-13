رجع لنقطة الصفر .. لمياء الأمير تكشف مستجدات الحالة الصحية لشقيقها طارق | خاص

كشفت الفنانة لمياء الأمير عن مستجدات الحالة الصحية لشقيقها الفنان طارق الأمير بعد توقف القلب لأكثر من مرة خلال الأيام الماضية.

وقالت لمياء الأمير فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، ان بعد ان شهدت حالته استقرارا توقف القلب امس مجددا مرتين ، والذى يعتبر رجوع لنقطة الصفر بعد ان شهدت حالته استقرار نسبي وعاد الأكسجين للمخ بشكل جيد.

واضافت لمياء الأمير: ان الفنان طارق الأمير يعانى انسداد فى الشرايين ولكن لم يكن يعلم ولم يكن يشعر بأى ألم.

وكان يحيى الأمير طالب الجمهور بالدعاء لشقيقه الفنان طارق الأمير بعد دخوله المستشفى، ونشر صورة تجمعهما، وعلق عليها: "عن إيمان ويقين بأن الدعاء يغير الأقدار، فالرجاء الدعاء لأخىي طارق الأمير عن ظهر غيب، فأسألك يا رب بكل اسم هو لك أن تنجيه وتعفو عنه وتشفيه شفاءً لا يغادر سقماً، ولا تورينا فيه سوءا أبداً، فهو في حالة حرجة جداً في العناية المركزة."

طارق الأمير

طارق الأمير هو فنان مصري بدأ مشواره الفني في التسعينيات، وقدم عددا من الأدوار البارزة ، مثل دور هاني في فيلم اللي بالي بالك عام 2003، ودور عبد المنصف في فيلم عسل أسود عام 2010، إضافة إلى مشاركاته في أعمال مثل صنع في مصر .