مو ينتصر .. جماهير ليفربول تدعم صلاح بعد أزمته مع سلوت
بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري السبت .. واستقرار ملحوظ
أخبار التكنولوجيا | 5هواتف خارقة قادمة في 2026.. فيفو تستعد لإطلاق Vivo S50 وS50 Pro Mini
قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية
سعر الذهب عيار 21 اليوم 13-12-2025
جوزها ضربني بالبوكس .. اعترافات مثيرة لسائق سوزوكي تحرش بسيدة بالموقف
أسيست صلاح .. ليفربول يضيف الهدف الثاني في شباك برايتون بالبريميرليج
وصلوا 29..ارتفاع عدد الطعون المقدمة للإدارية العليا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
فريق بحثي بجامعة بنها يزور معهد أنسيس ANSES بفرنسا
نتنياهو: أصدرت تعليمات بإحباط مخططات رائد سعد بعد هجوم ضد قواتنا في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

السياحة والآثار تنظم قافلة بالتشيك للترويج للمقاصد المصرية دوليًا .. صور

قافلة سياحية بعدد من المدن بدولة التشيك
محمد الاسكندرانى

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتنويع الأسواق المصدرة للسياحة للمقصد المصري، نظمت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية بعدد من المدن بدولة التشيك، بالتعاون مع Der Tour، أحد أبرز منظمي الرحلات في أسواق أوروبا الشرقية ولاسيما السوق التشيكي.

قافلة سياحية في مدن التشيك 

تم تنظيم هذه القافلة السياحية بمدن كل من Prague، و Brno، و Ostrava؛ والتي تم اختيارها  بناءً على أهميتها وحركة الطيران المتاحة بينها وبين الوجهات السياحية المصرية.


وتهدف هذه القافلة إلى الترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق التشيكي بصورة أكبر من خلال تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي يتميز بها من حيث المقومات والمنتجات والأنماط السياحية التي يقدمها لزائريه ولوجهاته السياحية المختلفة ولاسيما منطقتي العلمين الجديدة ومرسى مطروح وخاصة خلال موسم صيف 2026، بالإضافة إلى تعزيز مبيعات الموسم الشتوي الحالي وموسم صيف 2026. وقد استضاف منظم الرحلات 18 فندقًا مصريًا رئيسيًا في مصر بالإضافة إلى دعوة 50 من كبار وكلاء السفر التشيك للمشاركة في هذه القافلة السياحية.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن مشاركة الهيئة في تنظيم هذه القافلة السياحية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة والهيئة لتنويع مصادر الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري ولاسيما من الأسواق الرئيسية في شرق أوروبا، وفي مقدمتها السوق التشيكي الذي يعد ثاني أكبر سوق في المنطقة في أعداد السائحين الوافدين منه للمقصد المصري بعد السوق البولندي، مشيراً إلى النمو الذي حققه السوق التشيكي في أعداد السائحين الوافدين منه للمقصد المصري خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لزيادة الطلب السياحي منه وارتفاع معدلات حركة الطيران العارض المتجهة نحو الوجهات السياحية الشاطئية المصرية.

وقد مثَّل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذه القافلة السياحية السيد محمد الشرقاوي، مدير عام مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد أحمد صالحين، مدير وحدة أسواق شرق أوروبا وأسواق روسيا الاتحادية بالهيئة.

وخلال فعاليات القافلة السياحية، قدم ممثلو الهيئة عرضًا تقديميًا استعرضوا خلاله أبرز المنتجات السياحية بالمقصد المصري ولاسيما تلك التي تلقى اهتماماً من السائح التشيكي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أبرز المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر والتي من بينها افتتاح المتحف المصري الكبير، في مطلع الشهر الماضي، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية والمشروعات السياحية القومية الكبرى ومنها مدينة العلمين الجديدة.

كما قام ممثلو الهيئة بعقد عدة اجتماعات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة والطيران المهتمة بتنفيذ أنشطة ترويجية جديدة للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق التشيكي بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

جدير بالذكر أن منظم الرحلات التشيكي Der Tour يقوم حاليًا بتسيير رحلات طيران عارض يومية إلى مدن كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، بالإضافة إلى رحلات موسمية إلى مدينة العلمين الجديدة في الصيف، كما يعتزم زيادة عدد رحلاته إلى منطقة الساحل الشمالي خلال الموسم القادم لتصل إلى 4 رحلات أسبوعيًا.

