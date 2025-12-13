بعد سلسلة هجمات.. الرئيس التركي يحذر من تحويل البحر الأسود إلى منطقة مواجهة

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، من تحويل البحر الأسود إلى منطقة مواجهة بين روسيا وأوكرانيا، بعد سلسلة ضربات شهدتها المنطقة الأسابيع الأخيرة.

لن يفيد روسيا ولا أوكرانيا

و قال الرئيس التركي لصحفيين على متن طائرته: " يجب ألا يُنظر إلى البحر الأسود على أنه منطقة مواجهة. فهذا لن يفيد لا روسيا ولا أوكرانيا. الجميع يحتاج إلى ممرات ملاحية آمنة في البحر الأسود" ، بحسب وكالات الأنباء التركية الرسمية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق اليوم، إن الهجوم على سفن تجارية في ميناء تشورنومورسك الأوكراني يؤكد صحة مخاوف أنقرة من امتداد الحرب الحالية إلى البحر الأسود.

أضافت الوزارة أن هجوماً استهدف ميناء تشورنومورسك الأوكراني، الجمعة، وأسفر عن إلحاق أضرار بسفينة أجنبية تابعة لشركة تركية «يؤكد صحة مخاوفنا التي سبق أن أعربنا عنها بشأن امتداد الحرب الدائرة في المنطقة إلى البحر الأسود، وانعكاس ذلك على الأمن البحري، وحرية الملاحة»، و ذلك بحسب بيان أطلقته الوزارة اليوم السبت و نشرته وسائل إعلام محلية.