معايا فيديوهات جاتلي من وسطهم.. أحمد موسى يفضح مخططا خبيثا للجماعة الإرهابية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية لديه مجموعات ولجان تهاجم أي بوست او منشور على السوشيال ميديا داعم للدولة المصرية .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لجان الإخوان تقوم بتوجيه شتائم بطريقة معينة وتسلسل معروف ولازم نخلي بالنا من ده ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" اللجان دي تتحدث بأسماء مستعارة وعاملين حملة تحمل اسم " ردع"".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لجان الإخوان عاملين ترتيبات للابتعاد عن أي كلام عن التنظيمات الإرهابية الإخوان وهيتكلموا إنهم يبدافعوا عن الشريعة والدين ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى:" تفاصيل خطة الإخوان دي جاية لي من وسطيهم"، وهيجي وقت وأنشر الفيديوهات اللي بتفضح خطة جماعة الإخوان والتنظيم الدولي ".

