أحمد موسى: محمد صلاح أسطورة وعمل تاريخ بجد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن محمد صلاح في مباراة ليفربول اليوم في مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي كان رايق .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جماهير ليفربول كانوا يهتفون باسم محمد صلاح ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كل التحية والتقدير لنجمنا العالمي محمد صلاح وجماهير ليفربول هتفوا كثيرا لمحمد صلاح مع بداية نزوله بديلا في مباراة ليفربول ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" معندناش أسطورة زي محمد صلاح وليس هناك أساطير تانية ومحمد صلاح كتب تاريخ بجد ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" محمد صلاح هو رقم واحد في البريميرليج من حيث تسجيل وصناعة الأهداف لناد واحد ".

