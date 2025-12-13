الرياضية السعودية: محمد صلاح في جدة هذا الأسبوع

أفادت مصادر خاصة لبرنامج في 90 عبر قناة الرياضية السعودية، بأن اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، سيتواجد في مدينة جدة خلال هذا الأسبوع.

ورغم تأكيد الزيارة، لم تكشف المصادر بعد عن التفاصيل الكاملة للرحلة، أو عن طبيعة الفعاليات أو الأنشطة التي سيشارك فيها النجم المصري خلال تواجده في المملكة.

وكتب الحساب الرسمي للقناة عبر منصة “إكس”: “بحسب مصادر خاصة لبرنامج #في_90 سيتواجد اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي #محمد_صلاح في مدينة جدة خلال هذا الأسبوع، وذلك في زيارة لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.”.

وتأتي هذه الزيارة وسط متابعة جماهيرية واسعة، في ظل مكانة صلاح الكبيرة لدى مشجعي كرة القدم في مصر والعالم العربي، مما أثار التساؤلات حول إمكانية تواجده في مناسبات رسمية أو شخصية خلال الأيام المقبلة.

بحسب مصادر خاصة لبرنامج #في_90 سيتواجد اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي #محمد_صلاح في مدينة جدة خلال هذا الأسبوع، وذلك في زيارة لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.. #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/v6UCBaQ7KZ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 13, 2025

أزمة محمد صلاح في ليفربول

وكان محمد صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، قد غاب عن التشكيل الأساسي خلال المباريات الثلاث الأخيرة للريدز في الدوري، واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء، في ظل بداية متعثرة لحامل اللقب هذا الموسم.

وزادت حدة التوتر بعدما لم يشارك كبديل في مباراة التعادل (3-3) أمام ليدز يونايتد السبت الماضي، وهو ما دفعه لإطلاق تصريحات مثيرة أكد خلالها أنه تم التضحية به من قبل إدارة نادي الريدز، مشيرًا إلى عدم وجود أي علاقة تجمعه بالمدرب الهولندي.

وتصاعدت الأزمة عقب تلك التصريحات، حيث تم استبعاد محمد صلاح بشكل كامل من قائمة ليفربول التي خاضت مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف دون رد، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل النجم المصري داخل أنفيلد.