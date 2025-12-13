قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطيران المسير الإسرائيلي يحلق على ارتفاع منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت
تعرف على شروط الكاش باك .. إجراءات تقسيط السيارة بديلة التوك توك مع البنوك
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 لمحدودي ومتوسطي الدخل رسميًا
وزير الخارجية: دعم مصر الكامل لتعزيز دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة
رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري
غدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
أخبار السيارات| هوندا تعيد إحياء سيارة شهيرة.. أصحاب المركبات الكهربائية يعودون إلى البنزين

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

هوندا تعيد إحياء أعظم سياراتها الرياضية.. صور

​تعتزم شركة هوندا إعادة إحياء طرازها الرياضي الأسطوري، وسط تقارير وصور مسربة تشير إلى عودة وشيكة لـ "أعظم سياراتها الرياضية". من المتوقع أن تعتمد النسخة الجديدة على تقنيات حديثة ومحرك قوي لتقديم أداء يليق باسمها التاريخي، مع الحفاظ على الروح التصميمية التي ميزت الطراز الأصلي وأحبها عشاق القيادة.

الصين تعيد إحياء علامات السيارات الأوروبية القديمة من الموت

​كشفت العديد من الشركات الصينية عن خططها للاستحواذ على علامات تجارية أوروبية عريقة وأحيانًا منسية، وإعادة إطلاقها في السوق العالمية بتقنيات صينية حديثة، خصوصًا في قطاع السيارات الكهربائية. هذه الاستراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الإرث التاريخي لتلك العلامات الأوروبية ودمجها بالإنتاج الضخم والتقنيات الصديقة للبيئة.

لمكافحة السرقة.. فورد تطور تقنية لإيقاف تشغيل السيارات عن بعد

​تعمل شركة فورد على تطوير تقنية متقدمة تسمح بإيقاف تشغيل سياراتها عن بعد في حال تعرضها للسرقة. هذه الميزة الأمنية الجديدة تستخدم الاتصال بالشبكة لتعطيل محرك السيارة بشكل آمن ومسيطر عليه، مما يساعد السلطات على استعادتها بسرعة وفعالية وتقليل مخاطر حوادث المطاردة.

صدمة .. أصحاب السيارات الكهربائية يعودون إلى البنزين مرة أخرى.. ما السبب؟

​أظهرت تقارير حديثة أن بعض مالكي السيارات الكهربائية قرروا العودة إلى استخدام السيارات التي تعمل بالبنزين، مشيرة إلى أن الأسباب الرئيسية وراء هذا التحول تشمل القلق بشأن مدى القيادة الفعلي، ونقص البنية التحتية للشحن العام، وطول الوقت المستغرق لإعادة الشحن، مما يؤثر سلبًا على سهولة الاستخدام اليومي في بعض المناطق.

تسلا تصمم إطارات مضادة للكسر في سيارات سايبرتراك

​في إطار مواصلة تصميم المكونات غير التقليدية لسيارة "سايبرتراك" (Cybertruck)، تعمل تسلا على تصميم إطارات "مضادة للكسر". تهدف هذه الإطارات المبتكرة إلى توفير متانة فائقة وقدرة استثنائية على تحمل الظروف القاسية، بما يتماشى مع الوعود التي قطعتها تسلا حول قوة وتحمل هذه الشاحنة الكهربائية المستقبلية.

خلال الاجتماع

ملتقى المستثمرين الأفرو آسيوي يفتح ملف تصدير العقار السياحي

خلال الاجتماع

رئيس مياه الشرب بالجيزة يؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيق معايير السلامة

خلال الورشة التحضيرية

ة لوضع خارطة طريق للقطاع..انطلاق الجلسة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجي

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

بـ 10 حيل مجرّبة.. كيف تزيد من شغف الأطفال بالمذاكرة؟

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

صحة الشرقية تنفذ 79 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الإعاقة في 63 أسبوعاً

زيارة رئيس الأركان إلى ايث

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

