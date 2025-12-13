أخبار السيارات| هوندا تعيد إحياء سيارة شهيرة.. أصحاب المركبات الكهربائية يعودون إلى البنزين

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​تعتزم شركة هوندا إعادة إحياء طرازها الرياضي الأسطوري، وسط تقارير وصور مسربة تشير إلى عودة وشيكة لـ "أعظم سياراتها الرياضية". من المتوقع أن تعتمد النسخة الجديدة على تقنيات حديثة ومحرك قوي لتقديم أداء يليق باسمها التاريخي، مع الحفاظ على الروح التصميمية التي ميزت الطراز الأصلي وأحبها عشاق القيادة.

​كشفت العديد من الشركات الصينية عن خططها للاستحواذ على علامات تجارية أوروبية عريقة وأحيانًا منسية، وإعادة إطلاقها في السوق العالمية بتقنيات صينية حديثة، خصوصًا في قطاع السيارات الكهربائية. هذه الاستراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الإرث التاريخي لتلك العلامات الأوروبية ودمجها بالإنتاج الضخم والتقنيات الصديقة للبيئة.

​تعمل شركة فورد على تطوير تقنية متقدمة تسمح بإيقاف تشغيل سياراتها عن بعد في حال تعرضها للسرقة. هذه الميزة الأمنية الجديدة تستخدم الاتصال بالشبكة لتعطيل محرك السيارة بشكل آمن ومسيطر عليه، مما يساعد السلطات على استعادتها بسرعة وفعالية وتقليل مخاطر حوادث المطاردة.

​أظهرت تقارير حديثة أن بعض مالكي السيارات الكهربائية قرروا العودة إلى استخدام السيارات التي تعمل بالبنزين، مشيرة إلى أن الأسباب الرئيسية وراء هذا التحول تشمل القلق بشأن مدى القيادة الفعلي، ونقص البنية التحتية للشحن العام، وطول الوقت المستغرق لإعادة الشحن، مما يؤثر سلبًا على سهولة الاستخدام اليومي في بعض المناطق.

​في إطار مواصلة تصميم المكونات غير التقليدية لسيارة "سايبرتراك" (Cybertruck)، تعمل تسلا على تصميم إطارات "مضادة للكسر". تهدف هذه الإطارات المبتكرة إلى توفير متانة فائقة وقدرة استثنائية على تحمل الظروف القاسية، بما يتماشى مع الوعود التي قطعتها تسلا حول قوة وتحمل هذه الشاحنة الكهربائية المستقبلية.