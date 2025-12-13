تسلا تصمم إطارات مضادة للكسر في سيارات سايبرتراك

في خطوة جريئة تهدف إلى تلبية متطلبات القوة والتحمل التي تتميز بها شاحنة "تسلا سايبرتراك" ذات الوزن الهائل، كشفت شركة "أنبلاجد بيرفورمانس" عن إطلاق عجلات "مطروقة" (Forged Wheels) جديدة مصممة خصيصًا للشاحنة.

لا تعد هذه الجنوط بالمتانة الفائقة فحسب، بل تقدم حلاً مبتكراً لأكثر المشاكل إزعاجاً التي يواجهها السائقون أثناء الركن بالقرب من الأرصفة.

ومع ذلك، فإن هذه المميزات تأتي بثمن باهظ يهدد ميزانية المشتري.

قوة تحمل فائقة تفوق المصنع

تعرف "ريفيان" بجرأتها في الإعلانات، ولكن هذه المرة استقطبت الانتباه بإعلاناتها عن هذه الجنوط المطروقة.

ونتيجة لوزن "تسلا سايبرتراك" الكبير وعزم الدوران الهائل، فإنها تضع ضغطاً كبيرًا على عجلاتها.

ولهذا، صُنعت هذه العجلات الجديدة من الألومنيوم المطروق فئة 6061-T6، الذي يوفر قوة ومتانة فائقتين مقارنة بالجنوط المصبوبة (Cast Wheels) التقليدية.

يتميز كل جنط جديد بسعة تحمل هائلة تصل إلى 3,196 رطلاً (حوالي 1450 كجم)، وهي قفزة نوعية مقارنة بسعة تحمل جنوط المصنع التي تقدر بحوالي 2,500 رطل.

حل مبتكر لخدوش الرصيف وتوفير في الصيانة

إحدى أبرز الميزات التي تقدمها هذه الجنوط هي ابتكار تقني يحل مشكلة شائعة ومكلفة: خدوش الأرصفة.

فقد صممت الجنوط مع حلقة حماية خارجية قابلة للاستبدال مصنوعة من الألومنيوم.

تعمل هذه الحلقة كدرع يمتص الصدمات الناتجة عن الاحتكاك بالأرصفة، وإذا تعرضت للخدش، يمكن استبدال الحلقة بسهولة وبتكلفة منخفضة دون الحاجة إلى فك الإطار أو تغيير الجنط بالكامل، مما يمثل توفيرًا كبيرًا في تكاليف الصيانة التجميلية.

بالإضافة إلى المتانة، تم تصميم هذه الجنوط مع الأخذ في الاعتبار كفاءة "سايبرتراك" في استهلاك الطاقة.

وقد أكدت الشركة أن تصميم الجنط الجديد يضاهي كفاءة عجلات "كور" (Core wheel) الأصلية من "تسلا" من حيث الديناميكا الهوائية، مما يضمن أن تعزيز المتانة لن يأتي على حساب مدى قيادة الشاحنة الكهربائية.

على الرغم من قوة الجنوط التي يصعب كسرها، فإن تكلفتها المرتفعة قد تكون هي الضربة القوية لميزانية المشتري.

تتراوح أسعار مجموعات الجنوط (المكونة من أربعة جنوط) من 3,195 دولارًا أمريكيًا، وقد تصل إلى 7,195 دولارًا أمريكيًا أو أكثر حسب نوع الجنط وحجمه، خاصة في حال اختيار حزم العجلات والإطارات الكاملة.

هذه الأسعار تجعلها استثمارًا كبيرًا، ولكنها تبررها بالقوة الهائلة وميزة حماية الأرصفة المبتكر.