إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان تحمل 6 ملايين لتر ديزل مهرب
أمطار وتحذيرات عاجلة.. خريطة الطقس اليوم السبت
إيران ترفع أسعار البنزين رسميا وتطلق نظام تسعير جديد
اعتذار طولان.. 3 أسباب وراء خروج منتخب مصر من كأس العرب| تفاصيل مثيرة
الجيش السوداني: ماضون في مسيرة تحرير الوطن والدفاع عن سيادته
اليوم.. بدء تطبيق اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا والأردن
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13-12-2025.. عيار 21 يرتفع
انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
تحقق معه نقابة الأطباء.. جامعة عين شمس تنفي صلتها بطبيب يقدم نصائح مخالفة
4 كلمات رددها إذا عجزت عن قراءة أذكار الصباح والمساء كاملة
أزمة صلاح في ليفربول.. مهندسان خفيان يقفان خلف الصدام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تسلا تصمم إطارات مضادة للكسر في سيارات سايبرتراك

عزة عاطف

في خطوة جريئة تهدف إلى تلبية متطلبات القوة والتحمل التي تتميز بها شاحنة "تسلا سايبرتراك" ذات الوزن الهائل، كشفت شركة "أنبلاجد بيرفورمانس" عن إطلاق عجلات "مطروقة" (Forged Wheels) جديدة مصممة خصيصًا للشاحنة. 

لا تعد هذه الجنوط بالمتانة الفائقة فحسب، بل تقدم حلاً مبتكراً لأكثر المشاكل إزعاجاً التي يواجهها السائقون أثناء الركن بالقرب من الأرصفة. 

ومع ذلك، فإن هذه المميزات تأتي بثمن باهظ يهدد ميزانية المشتري.

قوة تحمل فائقة تفوق المصنع

تعرف "ريفيان" بجرأتها في الإعلانات، ولكن هذه المرة استقطبت الانتباه بإعلاناتها عن هذه الجنوط المطروقة. 

ونتيجة لوزن "تسلا سايبرتراك" الكبير وعزم الدوران الهائل، فإنها تضع ضغطاً كبيرًا على عجلاتها. 

ولهذا، صُنعت هذه العجلات الجديدة من الألومنيوم المطروق فئة 6061-T6، الذي يوفر قوة ومتانة فائقتين مقارنة بالجنوط المصبوبة (Cast Wheels) التقليدية. 

يتميز كل جنط جديد بسعة تحمل هائلة تصل إلى 3,196 رطلاً (حوالي 1450 كجم)، وهي قفزة نوعية مقارنة بسعة تحمل جنوط المصنع التي تقدر بحوالي 2,500 رطل.

حل مبتكر لخدوش الرصيف وتوفير في الصيانة

إحدى أبرز الميزات التي تقدمها هذه الجنوط هي ابتكار تقني يحل مشكلة شائعة ومكلفة: خدوش الأرصفة. 

فقد صممت الجنوط مع حلقة حماية خارجية قابلة للاستبدال مصنوعة من الألومنيوم. 

تعمل هذه الحلقة كدرع يمتص الصدمات الناتجة عن الاحتكاك بالأرصفة، وإذا تعرضت للخدش، يمكن استبدال الحلقة بسهولة وبتكلفة منخفضة دون الحاجة إلى فك الإطار أو تغيير الجنط بالكامل، مما يمثل توفيرًا كبيرًا في تكاليف الصيانة التجميلية.

بالإضافة إلى المتانة، تم تصميم هذه الجنوط مع الأخذ في الاعتبار كفاءة "سايبرتراك" في استهلاك الطاقة. 

وقد أكدت الشركة أن تصميم الجنط الجديد يضاهي كفاءة عجلات "كور" (Core wheel) الأصلية من "تسلا" من حيث الديناميكا الهوائية، مما يضمن أن تعزيز المتانة لن يأتي على حساب مدى قيادة الشاحنة الكهربائية.

على الرغم من قوة الجنوط التي يصعب كسرها، فإن تكلفتها المرتفعة قد تكون هي الضربة القوية لميزانية المشتري. 

تتراوح أسعار مجموعات الجنوط (المكونة من أربعة جنوط) من 3,195 دولارًا أمريكيًا، وقد تصل إلى 7,195 دولارًا أمريكيًا أو أكثر حسب نوع الجنط وحجمه، خاصة في حال اختيار حزم العجلات والإطارات الكاملة. 

هذه الأسعار تجعلها استثمارًا كبيرًا، ولكنها تبررها بالقوة الهائلة وميزة حماية الأرصفة المبتكر. 

تسلا سايبرتراك إطارات تسلا جنوط تسلا سيارات سيارات كهربائية

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

عروس المنوفية

ماتت من الضرب .. مفاجآت في تقرير الطب الشرعي لوفاة عروس المنوفية

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

أحمد العوضي

بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

وصية محمد هنيدي لعريس ابنته .. ماذا قال ؟

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

القنيطرة

الاحتلال يتوغل في القنيطرة ويقدم مساعدات للسكان.. ورد مفاجئ من السوريين

سجين أمريكي ينتظر الإعدام

الإعدام الأربعاء والبوفيه جاهز.. طلب صادم لسجين أمريكي قبل موته

آثار الزلزال المدمر في إسطنبول سابقا

تقرير: إسطنبول على أعتاب زلزال مدمر بسبب نشاط خطير في أعماق بحر مرمرة

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

