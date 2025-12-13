قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا
الرياضية السعودية: محمد صلاح في جدة هذا الأسبوع
الأول يوتيوب | عمرو مصطفى تريند منصات الاستماع في الوطن العربي
وزير الخارجية: أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

صحة الشرقية تنفذ 79 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الإعاقة في 63 أسبوعاً

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المجانية لأبناء المحافظة، مؤكداً حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات لضمان وصول الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، من خلال تقديم الخدمات الطبية داخل منازلهم تخفيفا عنهم ومراعاة لظروفهم الصحية.

أكد المحافظ استمرار عمل الفرق الطبية المتحركة وتواجدها المستمر خاصةً بالمناطق النائية على مدار أيام العطلات الرسمية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة علي مدار أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه علي مدار يوم أمس الجمعة تم تقديم (١٨٥٦) زيارة منزلية لكبار السن و(١٨) زيارة لذوي الهمم فضلاً عن تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لإتخاذ اللازم طبيا.

الجدير بالذكر، أن إجمالي عدد الزيارات التى قامت مديرية الصحة بتنفيذها على مدار (٦٣) أسبوعاً بلغت ( ٧٩ ألفاً و٣٣٠) زيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض "الضغط، السكر، أمراض القلب، الإعتلال الكلوي، أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة" وكذلك تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية اللازمة لكبار السن وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.

الشرقية محافظ الشرقية الخدمات الصحية كبار السن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

أرشيفية

لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جنش

جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني لمتابعة إعداد خارطة طريق لتعزيز التعاون

غارة جوية على مواقع عسكرية وصناعية أوكرانية

الدفاع الروسية تعلن شن غارة جوية على مواقع عسكرية وصناعية أوكرانية

تايلاند وكمبوديا

رئيس الوزراء التايلاندي: لا اتفاق لوقف إطلاق النار مع كمبوديا

بالصور

صحة الشرقية تنفذ 79 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الإعاقة في 63 أسبوعاً

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعلمي طريقة عمل الزلابية في المنزل.. مقرمشة وهشة

طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C

فيديو

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد