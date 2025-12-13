دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات

أفاد مسؤولان سوريان إن قافلة من قوات عسكرية سورية وأخرى أمريكية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش تعرضت لإطلاق نار، اليوم السبت، خلال قيامها بدورية في مدينة تدمر وسط سوريا، بحسب رويترز.





وكشف مصدر أمني أن قوات الأمن السورية وقوات أمريكية تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة، بحسب وكالة الأنباء السورية.

وأضاف: وأسفر الحادث عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأميركية، فيما قُتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته.

وأشار إلى أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.

وتابع: "توقف حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة".



